Годовщина войны в Украине – под российскую попсу

"Меня удивило, что за пультом стоял молодой диджей, но песни он выбирал странные. С другой стороны, если этого хочет публика, то сам клуб должен корректировать репертуар. Только из-за такой позиции клуба больше в него не пойду", – сказала женщина, по словам которой, каждая третья песня была на русском языке.

По словам женщины, музыку могла заказывать и публика, но стоит такое удовольствие недешево: 5 евро за песню, а поздравление и песня обойдутся в 10 евро.

"В помещении сразу охватило противоречивое чувство. На двери плакат - оккупантов не обслуживают, внутри - украинский флаг, а песни – на русском. В преддверии второй годовщины войны меня такой диссонанс шокировал", – рассказала женщина.

Владелец ночного клуба сказал, что это обычный репертуар их клуба, музыку заказывает и диктует публика.

"Из 10 песен - 2 русские, и все. Может, людям неприятно. Но обычно, как только звучит русская музыка, все идут танцевать. Не знаю, чем это объяснить, может, ностальгия. Наша работа – веселить людей", – сказал Дилка, который приехал в Паневежис из Грузии.

Дилка сказал, что диджей не включает песни исполнителей, которые поддерживают войну в Украине.

По его словам, в клубе звучит зарубежная, российская и украинская музыка, но, поскольку в Украине идет война, то люди чувствительно реагируют на Россию.

"Репертуар диктует публика. Я сам предпочитаю музыку другого типа, но мы включаем то, что хочет слышать большинство. Что люди хотят, то и даем. Ведь и часть украинских исполнителей поет на русском языке", – сказал владелец клуба.

Владелец клуба Naktinis Tbilisis Давидас Дилка сказал, что российская музыка - обычный выбор посетителей. По его словам, ее заказывают не только литовцы, но и украинцы.

Надо понимать: если людям нравится русская музыка, это не значит, что они поддерживают войну в Украине. Мы не можем говорить, что русскоязычные - плохие люди. Ведь и сами украинцы говорят по-русски", – сказал Дилка, заметив, что в Паневежисе есть местные жители, поддерживающие войну в Украине.

По этой причине на двери клуба висит плакат - оккупантам нет входа. Сам Дилка не раз выпроваживал посетителей, которые заявляли о том, что поддерживают оккупантов.

"К сожалению, такие есть и в Литве, и это не только русскоязычные. Они не всегда публично заявляют о своих взглядах, но если у бара начинают прославлять Россию, я выдворяю их вон", – сказал собеседник.

По его мнению, нельзя ставить знак равенства между российской музыкой и поддержкой путинского режима. Если клуб совсем откажется от русской музыки, то лишится части клиентов.