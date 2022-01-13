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Что значит для Литвы и литовцев "День защитников свободы", которые отмечается 13 января? В 1991 году при штурме советскими военными Вильнюсской телебашни погибло 14 человек. Январские события в Вильнюсе всколыхнули мир, СССР вскоре распался. В новом выпуске "Delfi. Главное" обсуждаем тему с председателем Международной комиссии по оценке преступлений нацистского и советского оккупационных режимов в Литве Рональдасом Рачинскасом.

Почему спустя 30 с лишним лет в Кремле продолжают бредить о восстановлении CCCР, "переделе сфер влияния", открыто требуют и указывают другим странам, какие и с кем союзы заключать, какие законы принимать

Сумеют ли свободные страны противостоять этим попыткам и угрозам?
Задаем эти вопросы политологу, старшему аналитику Центра исследования Восточной Европы Владимирасу Лаучюсу.

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О ситуации в Казахстане, откуда сегодня должны начать выводить войска ОДКБ, и о том, как живут после протестов и беспорядков в Алма-Ате (Алматы), нам рассказывает журналистка из этого города Ольга Настюкова.

Ведущий выпуска - Дмитрий Семенов.

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