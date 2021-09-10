Главы полиции: стражи порядка будут работать и ночью

Генкомиссар Ренатас Пожела поблагодарил главу полиции Вильнюсского округа Саулюса Гагаса и других стражей порядка за отличную работу: никто не пострадал (ни полиция, ни участники митинга), не был нанесен ущерб зданиям и автомобилям.

Несколько сот человек после митинга по проспекту Гедиминаса направились в сторону парламента, их пришлось остановить. Однако Пожела отметил, что серьезных стычек с ними не было.

Гагас сказал, что с самого утра полиция работала на въездах в Вильнюс: было зафиксировано 35 административных нарушений (автомобили без техосмотра, страховки и т.д.). Двое остановленных должны были находиться в самоизоляции, поэтому их вернули домой.

Всего за день задержали 20 человек: 19 за административные правонарушения (ходили по проезжей части, не выполняли законные требования полиции и т.д.). У одного нашли наркотики, поэтому возбуждено уголовное дело.

По словам Гагаса, когда люди шли к парламенту, полиция преградила ом путь и предложила разойтись, тех, кто не подчинился этому требованию, пришлось задержать.

Среди участников митинга не было тех, кому запрещается посещать подобные мероприятия. Однако полиция еще анализирует видео с митинга.

Гагас сказал, что полиция будет работать и ночью, чтобы отразить возможную опасность.

По мнению Пожелы, Кафедральная площадь - не подходящее место для таких мероприятий, но все же лучше чем у парламента.