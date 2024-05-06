Главизбирком сообщает о местах голосования на выборах президента

Голосование состоится 12 мая. Избирательные участки по всей Литве будут открыты с 7 до 20 часов. В этот день голосовать можно на любом из 1895 участков.

Все избиратели могут проголосовать на выборах досрочно. Досрочное голосование пройдет 7-9 мая, 7-20 ч., голосовать досрочно можно во всех 60 муниципалитетах.

Досрочно можно голосовать в любом месте, независимо от того, где декларировано место жительства.

В столице – дополнительные места досрочного голосования Вильнюсский муниципалитет проведет досрочное голосование в следующих местах:

в здании муниципалитета (проспект Конституциёс, 3),

в Школе бизнеса ВУ (аллея Саулетекё, 22),

на площади А.Сахарова у Дома печати

и на Лукишкской площади.