Глава СРФП: надеемся, скоро удастся пообщаться со Степуконисом

"Есть разная информация. И в СМИ она есть. Мы ее проверяем. Я верю и надеюсь, kadчто вскоре мы сможем поговорить. (...) Кроме того, в истории Степукониса часть мозаики не собрана", – сказал Кишкис в интервью на LRT 9 февраля.

Прокуратура в пятницу распространила заявление, в котором напомнила, что в ноябре 2023 г. было начато досудебное расследование по подозрению в присвоении имущества фонда частного капитала Baltcap AS и непосредственно или опосредованно принадлежащего компаниям данного фонда, в особо крупном размере – более 20 млн евро.

"Установлено, что в финансовых операциях, расследуемых в обоих досудебных расследованиях, фигурируют одни и те же компании и одни и те же банковские счета, совпадают сроки осуществления денежных переводов, расследуемых в обоих досудебных расследованиях, а также иные обстоятельства, существенные для оценки законности действий и обстоятельств. (...)