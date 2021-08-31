"Это был первый шаг в сторону общего поиска решения проблемы, мы все прекрасно знаем, в каком разрозненном обществе мы сейчас находимся. Надо найти какой-то способ решения проблемы, сначала утихомирить страсти в обществе, а потом решать остальные вопросы, которые есть среди требований", – сказал он.

Гринявичюс прибавил, что они не получили ответа на требования, выдвинутые на митинге в мае.

"Мы ничего не слышим. Но ведь должен быть какой-то аргумент необоснованности требований, мы это можем решать... Власти удалились от обычных граждан. Они занимаются управлением пандемией, больше ничего мы не видим. Ничто больше не волнует в государстве", – сказал он.

Между тем депутат Эугениюс Гентвилас сказал, что не видит последовательности в высказанных требованиях.

"Я помню февраль и март, когда собирали подписи за отзыв Томаса-Витаутаса Раскявичюса с поста главы Комитета по правам человека. Мы слышали, что и Аушрине Армонайте, и Габриэлюса Ландсбергиса хотят отозвать, сейчас остался только глава Минздрава Арунас Дулькис. Все остальное – реакция на изменения, связанные с управлением пандемией. Хотелось бы какой-то последовательности", – сказал политик.

Гринявичюс заметил, что временно от некоторых требований решили отказаться, например, об отзыве спикера и премьера.

"Мы, по крайней мере временно, отказались от этих требований. А если требования не рассматривают, не учитывают, если их не обсуждают, они усиливаются", – подчеркнул собеседник.

"Все остальные требования в силе, но наша цель - не удовлетворение требований. Главное - то, что сейчас вносит раскол в общество - это постановления, связанные с "паспортом возможностей". Мы акцентировали это на встрече со спикером, в Литве сейчас создалась такая ситуация, когда правительство обходит и парламент", – сказал он.

Гентвилас считает, что техническое введение "паспорта возможностей" не входит в компетенцию парламента - это дело правительства и министерств. "Это может нравиться или нет. Я тоже могу видеть слабые места в конструкции "паспорта возможностей", например, не включен такой критерий как количетсво антител", – сказал депутат.

Гринявичюс подчеркнул, что Союз семей не должны связывать с движением против вакцинации. "Союз семей выступает за свободный выбор", – сказал он.

Гринявичюс просил не связывать союз и с беспорядками у парламента, которые наблюдались 10 августа. "То, что произошло у парламента 10 августа для нас неприемлемо. Прошу не связывать нас с митингами 10 августа. За три дня до митинга в августе мы распространили сообщение, в котором информировали, что нас не включили в число организаторов, мы и сами к этому не стремились, мы не финансировали тот митинг. Наши члены, которые участвовали в том митинге, участвовали как рядовые граждане Литвы", – сказал он.

Гентвилас сказал, что се еще надеется., что удастся избежать беспорядков на митинге 10 сентября.

"Я не хочу, чтобы митинги не проходили – пусть они проходят, все в порядке. Не надо стараться избегать митингов или протестов, но мы должны избегать мероприятий с разными выпадами, проявлением ненависти. Меня радует, что господин Гринявичюс и другие обещали спикеру, что сделают все, чтобы 10 сентября не было проявлений агрессии, думаю, этот митинг состоится, поскольку ни Дулькиса не отзовут, ни порядок ношения масок не изменят, ни что-то еще не изменится", – сказал депутат.

Гринявичюс сказал, что на митинге примут меры безопасности и уже сейчас готовятся ко всеобщей забастовке. "Планируется всеобщая забастовка, идет регистрация. Уже зарегистрировались профсоюзы, общественные организации. Подготовка будет долгой, но мы верим, что удастся решить этот вопрос и с правящим большинством, и с председателями. Мы за то, чтобы в Литве прекратились митинги, протесты, чтобы все жили красиво, мирно и весело", – сказал Гринявичюс.