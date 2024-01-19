Глава СОГГ: трудно поверить в версию белорусов, которые сошли с поезда в Вильнюсе

"По их словам, они ехали транзитом и хотели полюбоваться Вильнюсом, поэтому хотели сойти в Вильнюсе", – сказал LRT 19 января Любаев.

"На самом деле в такую версию поверить сложно. Надо заметить, что эти люди ехали транзитом из Калининграда в Санкт-Петербург, видимо, они просто хотели сойти в Литве" – прибавил он.

Любаев подчеркнул, что на данный момент граждане третьих стран, которые могут приехать в Литву, могут сойти с поезда в Кене или Кибартай. Таких случаев, когда эти люди пытаются сойти с поезда в других городах, бывает немного.

"Таких случаев немного. За прошлый год не было ни одного", –сказал глава СОГГ.

О отметил, что в 2023 году было 100 нарушений, связанных с разрешениями перемещаться по территории Литвы.

"Это случаи, когда у людей был документ облегченного транзита в Калининград находились в Литве дольше положенного. Но что касается поездов – таких случаев не было", – сказал Любаев.