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Задержанные во вторник на границе с Беларусью пять мигрантов из Афганистана смогут попросить убежища в Литве, сообщил в среду глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГ) Рустам Любаев.
Penki afganistaniečiai, kurių EŽTT neleido išsiųsti iš Lietuvos.
Penki afganistaniečiai, kurių EŽTT neleido išsiųsti iš Lietuvos.
© LNK

"Прежде всего, им будет предоставлена возможность обратиться и попросить убежища на территории Литвы. Каким будет их решение, мы не знаем, если они решат обратиться, то будет начата процедура рассмотрения убежища", – сказал в среду глава СОГГ журналистам.

По его словам, пограничники, задержавшие мигрантов, провели дополнительные проверки и установили место, где они пересекли границу. Было установлено, что до задержания они пришли в Литву из Беларуси.

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Применив временные меры защиты, ЕСПЧ на прошлой неделе не разрешил литовским пограничникам отправить пятерых афганцев обратно в Беларусь.

Служба охраны госграницы Литвы подтвердила во вторник вечером, что указанные пять афганцев были задержаны на территории Литвы, примерно в 250 метрах от литовской границы с Беларусью.

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