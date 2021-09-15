"Прежде всего, им будет предоставлена возможность обратиться и попросить убежища на территории Литвы. Каким будет их решение, мы не знаем, если они решат обратиться, то будет начата процедура рассмотрения убежища", – сказал в среду глава СОГГ журналистам.
По его словам, пограничники, задержавшие мигрантов, провели дополнительные проверки и установили место, где они пересекли границу. Было установлено, что до задержания они пришли в Литву из Беларуси.
Применив временные меры защиты, ЕСПЧ на прошлой неделе не разрешил литовским пограничникам отправить пятерых афганцев обратно в Беларусь.
Служба охраны госграницы Литвы подтвердила во вторник вечером, что указанные пять афганцев были задержаны на территории Литвы, примерно в 250 метрах от литовской границы с Беларусью.
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