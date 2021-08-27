"Активность у госграницы нарастает и об этом свидетельствует количество лиц, которые пытаются нелегально прибыть в Литву. Позавчера 155, вчера несколько меньше, однако это увеличение имеет место", - в пятницу сказал журналистам глава погранслужбы Литвы.
"Мы заметили, что прибывают и несколько более крупные группы", - добавил он.
По его словам, пока сложно сказать, почему всё больше мигрантов пытаются попасть в Литву.
"Сложно сказать. Мы можем это связывать с приближающимися учениями, однако является ли элемент нелегальной миграции элементом этих учений, - пока нет прямых доказательств, но ситуация достаточно динамичная", - отметил Р. Любаевас.
В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. мигрантов, преимущественно из Ирака. Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима.
Решение о возвращении лиц, которые пытаются нелегально пересечь границу, значительно снизило миграционные потоки.
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