"По моему мнению, происходящее на границе отвечает всем требованиям защиты прав человека", – сказал после визита в офис Вильнюсской заставы президента Гитанаса Науседы Любаев.

По его словам, уже несколько дней наблюдается активизация белорусских пограничников,

"Это было замечено вчера с 12 ч., было видно, что у границы концентрируют силы. Это были пограничники, выстроенные на расстоянии 2-3 м друг от друга 2-3, к вечеру их количество снизилось. Что касается ситуации в целом, хочу заметить, что активность возросла, по сравнению с тем, что было до этого, тогда пограничников на белорусской стороне мы почти не видели", – заметил генерал.

Он заметил, что сейчас на всех заставах еще находятся больше 100 нелегалов. Их по мере возможности перевозят в Руднинкай.

Литве также приходится увеличивать штат сотрудников СОГГ. Кандидатам предлагают курс обучения в 4 недели (обычные курсы длятся 15 недель), зарплату минимум в 810 евро плюс надбавки за сверхурочные. Претендентам выдают униформу, общежитие, платят стипендию. Претенденты должны быть людьми с высшим университетским образованием или выпускниками коллегий. Те, кто прошел курс обучения, должны будут отработать в СОГГ не меньше 3 лет.

По данным rekvizitai.vz.lt, средняя зарплата в СОГГ составляет 1983,54 евро "на бумаге" или 1200 евро "на руки".

"Надо заметить, что у нас есть и дополнительные социальные гарантии – пограничники могут раньше выйти на пенсию, для этого нужен стаж в 25 лет. Плюс компенсация за дорогу", – сказал глава Школы пограничников Дейвидас Каминскас.