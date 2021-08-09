"По моему мнению, происходящее на границе отвечает всем требованиям защиты прав человека", – сказал после визита в офис Вильнюсской заставы президента Гитанаса Науседы Любаев.
По его словам, уже несколько дней наблюдается активизация белорусских пограничников,
"Это было замечено вчера с 12 ч., было видно, что у границы концентрируют силы. Это были пограничники, выстроенные на расстоянии 2-3 м друг от друга 2-3, к вечеру их количество снизилось. Что касается ситуации в целом, хочу заметить, что активность возросла, по сравнению с тем, что было до этого, тогда пограничников на белорусской стороне мы почти не видели", – заметил генерал.
Он заметил, что сейчас на всех заставах еще находятся больше 100 нелегалов. Их по мере возможности перевозят в Руднинкай.
Литве также приходится увеличивать штат сотрудников СОГГ. Кандидатам предлагают курс обучения в 4 недели (обычные курсы длятся 15 недель), зарплату минимум в 810 евро плюс надбавки за сверхурочные. Претендентам выдают униформу, общежитие, платят стипендию. Претенденты должны быть людьми с высшим университетским образованием или выпускниками коллегий. Те, кто прошел курс обучения, должны будут отработать в СОГГ не меньше 3 лет.
По данным rekvizitai.vz.lt, средняя зарплата в СОГГ составляет 1983,54 евро "на бумаге" или 1200 евро "на руки".
"Надо заметить, что у нас есть и дополнительные социальные гарантии – пограничники могут раньше выйти на пенсию, для этого нужен стаж в 25 лет. Плюс компенсация за дорогу", – сказал глава Школы пограничников Дейвидас Каминскас.
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