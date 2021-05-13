До сих пор похожие выплаты в размере 28 евро получали только вдовы и вдовцы. Цель введения пенсии одиноких людей - охват более широкого круга одиноких пенсионеров.

"Цель проекта - снижение уровня нищеты, в которой сегодня находятся пожилые люди и инвалиды", – сказала Навицкайте.

По ее словам, риск нищеты в группе одиноких пожилых людей и инвалидов в два раза выше, чем среди больших домашних хозяйств и составляет 47%. Большая часть одиноких пожилых людей - женщины.

"Надо констатировать, что одиночество является дополнительным социальным риском. (...) Предложенная модель отличается универсальностью, социальной справедливостью, отсутствием дискриминации и борьбой с нищетой", – акцентировала министр.

Выплаты для одиноких людей, которые появятся с 1 июля 2021 года составят 28,63 евро, в 2022 и 2023 г. – по 32 евро. В 2023 г. вопрос индексации этих выплат будет решать парламент Литвы.

Минимальные выплаты получат те пенсионеры, которые живут в Литве или которые включены в список людей, недекларировавших место жительства. Получение выплаты не будет зависеть от того, прописан ли кто-то еще в квартире у пожилого человека.

Директор Фонда социального страхования ("Содры") Юлита Варанаускене сказала, что в нынешнем проекте указано, что закон вступит в силу с 1 июля, но реально выплачивать деньги начнут только с 1 ноября 2021 года.

Идею пенсий одиноких людей представили депутаты Лауринас Кащюнас и Гинтаре Скайсте.

По данным Соцмина, сейчас средняя вдовья пенсия составляет 28 евро, ее получают 210 000 человек. Если примут новый закон, то пенсию одинокого человека будут получать на 60 000 человек больше (а с 2022 г. ее будут получать больше 400 000 человек).