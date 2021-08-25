Глава МВД просит нелегалов потерпеть, поскольку некоторые жители Литвы живут еще хуже

Она просит мужчин-нелегалов, которые жалуются на плохие условия жизни в палаточных лагерях, потерпеть.

"У нас нет возможности обеспечить им условия как в 5-звездочной гостинице. Наш приоритет сейчас - самые уязвимые группы, т.е. женщины и дети, мы делаем необходимые шаги для перевода людей в условия получше", – сказала в среду Билотайте.

По словам министра, готовят места и для остальных мигрантов.

"Им надо немного потерпеть, пока у нас появится такая возможность – или модульные домики, или другие места для переселения. Просим проявить терпение. У Литвы нет ни материальных, ни других возможностей для обеспечения всем такие хорошие условия. нас есть и свои граждане, граждане ЛР, которые иногда живут в еще худших условиях, чем сами мигранты. Мы делаем все, что можем", – акцентировала министр.