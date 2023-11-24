Глава МВД Литвы обратилась к президенту по поводу лишения балерины Лиепы гражданства

"По оценке ответственных учреждений Литвы, И. Лиепа своими действиями и публичными заявлениями угрожает интересам безопасности Литовской Республики и публично выражает поддержку государству-агрессору – Российской Федерации", – говорится в пресс-релизе министерства.

По данным МВД, после изучения информации, полученной от других ведомств, установлено, что И. Лиепа публично и активно поддерживает войну, которую РФ ведет против Украины, и незаконную оккупацию украинских территорий, а также порочит и осуждает ценности и политику Литвы и ее союзников.

Кроме того отмечается, что И. Лиепа, принося присягу Литве, обещала быть лояльной и соблюдать Конституцию и законы Литвы, а также защищать независимость страны, поддерживать территориальную целостность государства.