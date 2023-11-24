Глава МВД Литвы обратилась к президенту по поводу лишения балерины Лиепы гражданства

"По оценке ответственных учреждений Литвы, И. Лиепа своими действиями и публичными заявлениями угрожает интересам безопасности Литовской Республики и публично выражает поддержку государству-агрессору – Российской Федерации", – говорится в пресс-релизе министерства.
По данным МВД, после изучения информации, полученной от других ведомств, установлено, что И. Лиепа публично и активно поддерживает войну, которую РФ ведет против Украины, и незаконную оккупацию украинских территорий, а также порочит и осуждает ценности и политику Литвы и ее союзников.
Кроме того отмечается, что И. Лиепа, принося присягу Литве, обещала быть лояльной и соблюдать Конституцию и законы Литвы, а также защищать независимость страны, поддерживать территориальную целостность государства.
"Однако И. Лиепа (...) своими действиями нарушает присягу, данную Литовской Республике, и, сотрудничая с враждебным Литовскому государству режимом, дискредитирует имя Литвы и представляет угрозу интересам национальной безопасности", – утверждает МВД.
Как сообщается в пресс-релизе МВД, Департамент миграции направил в Департамент государственной безопасности (ДГБ), Департамент полиции и Министерство иностранных дел (МИД) запросы по поводу угрозы интересам безопасности Литвы и открытой поддержки государства, представляющего угрозу интересам безопасности Литовской Республики и/или других государств-членов Европейского союза и/или их союзников.
"ДГБ в своем ответе указал, что И. Лиепа, отрицая и публично оправдывая войну, которую РФ ведет против Украины, открыто осуждает страны Балтии за их политику, не соответствующую интересам кремлевского режима. Таким образом, И. Лиепа выражает явную поддержку международных преступлений, совершаемых Российской Федерацией, и агрессивной внешней политики, создающей угрозу национальной безопасности Литвы", – заявляют в МВД.
Кроме того, по оценке МИД, высказывания И. Лиепы и информация, публикуемая в социальных сетях, укрепляют потенциал российского режима, поскольку способствуют развитию нарратива о России как о "спасительнице мира", выражают презрение к западному миру и его ценностям, подчеркивают превосходство российской культуры над западным миром, что полностью соответствует пропаганде Кремля.
"По мнению Департамента миграции, в своих публичных заявлениях И. Лиепа считает себя исключительно гражданкой Российской Федерации и заявляет о своей лояльности к одной стране – России", – сообщает МВД.