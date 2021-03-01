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1 марта состоялось заседание Государственной комиссии по режиму ЧП, на котором обсудили дальнейшие действия по управлению пандемией. После заседания глава МВД Литвы Агне Билотайте сказала журналистам, что эпидемиологическая ситуация в стране нехорошая, беспокоят низкие объемы тестирования.
Agnė Bilotaitė
Agnė Bilotaitė
© DELFI / Andrius Ufartas

"Если смотреть в общем, ситуация не улучшается, уже в течение некоторого времени нет данных о том, что показатели хорошие. Но в контексте других стран ЕС в Литве уровень заболеваемости ниже. Хорошая весть - сокращение показателя смертности. Но беспокоит иной момент – снизились масштабы тестирования", – сказала министр.

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На заседании предложили увеличить масштаб тестирования. Этот план должны подготовить до 5 марта.

По данным Минздрава, важно тестировать жителей, которые возвращаются на работу.

25 февраля был расширен круг людей, которые могут тестироваться профилактически. В список вошли все социальные работники, педагоги, полицейские и пожарные-спасатели, учителя, представители сферы культуры, профилактически могут проверяться работники учреждений здравоохранения, студенты-медики, волонтеры, все лица предоставляющие социальную помощь.

Скорее всего, проверяться смогут пограничники, полицейские, пожарные, сотрудники СРФП, ССР, таможенники, ДГБ, контактирующие с жителями. Также смогут проверяться работники колоний и тюремных больниц, работники стратегически важных компаний.

На заседании обсуждался вопрос возобновления экзаменов в Regitrа.

"Мы обсудили возможность обеспечения безопасности, видим, что ее можно обеспечить. Но окончательное решение примет правительство Литвы", – сказала Билотайте.

По ее словам, пока никакие послабления не обсуждаются.

"Сейчас никакие предложения в связи с послаблениями не обсуждаются, поскольку ситуация не такая, чтобы можно было думать о послаблениях. Мы видим данные, видим мутации, видим недостаточные объемы тестирования. Пока не будет улучшений, не будет новых послаблений", – сказала министр.

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