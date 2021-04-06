Глава МВД Литвы: должностных лиц начнут прививать еще на этой неделе

По ее словам, с четверга вступит в силу порядок, утвержденный министром здравоохранения, который позволяет прививать большие организованные группы людей. Планируется, что главы уставных служб в регионах смогут обратиться к координаторам муниципального вакцинирования и согласовать процесс прививки.

"С начала этого года МВД активно поднимало вопрос о вакцинации должностных лиц. Сотрудники уставных службы, выполняя свои непосредственные обязанности и обеспечивая контроль над осуществлением карантинных мер сталкиваются с большим риском заражения коронавирусной инфекцией, чем большинство прочих социальных групп, поэтому их следует незамедлительно привить", – отметила в сообщении А. Билотайте.

Об этом она заявила во время удаленной встречи с представителями профсоюзов должностных лиц.

Как отмечает министерство, в данный момент должностных лиц прививают в самоуправлениях, если другие люди, находящиеся в приоритетных группах уже привиты или отказываются от прививки.

По данным МВД, в данный момент привиты 1,7 тыс. полицейских и 541 пожарный-спасатель.

На минувшей неделе А. Билотайте призвала незамедлительно привить должностных лиц, выполняющих контактную работу, Министерство здравоохранения отметило, что не планирует менять приоритеты вакцинации.

"Должностные лица действительно являются важной частью общества, которой следует предоставить приоритет в вакцинации, однако до них должны быть привиты прочие названные до этого группы, поскольку у них возникает больший риск заболеть в тяжелой форме или умереть", – заявила на минувшей неделе BNS представитель по связям с общественностью министра здравоохранения Айсте Шукста.

Все же, во вторник на пресс-конференции министр здравоохранения Арунас Дулькис упомянул, что на этой неделе от COVID-19 начнут прививать большие коллективы, которые входят более низкие приоритетные группы, однако он не детализировал конкретные профессии или сферы.

Как отмечает МВД, в подчиненных ему учреждениях с марта прошлого года COVID-19 заразились около 15–20% людей.