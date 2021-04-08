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Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис сказал на Žinių radijаs, что жители должны по-прежнему соблюдать условия карантина, не обниматься за закрытыми дверьми. Он объяснил, почему отказались от запрета на мобильность, и почему застопорилась вакцинация лиц старше 65 лет.
Arūnas Dulkys
Arūnas Dulkys
© DELFI / Tomas Vinickas

"Ограничение было актуально в декабре-январе, когда у нас практически не было никаких средств тестирования. (…) И было мало вакцины. В других странах это ограничение еще используют. Основной акцент – очаги и тестирование. Без агрессивного запрета на передвижение", – сказал он.

"Мы должны реагировать динамически, гибче", – заметил министр.

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По словам Дулькиса, вакцинация помогла сектору здравоохранения, врачи больше массово не болеют.

"Но пока еще не надо обниматься", – заметил он.

"Я горжусь нашими людьми, у нас интересовались хорошим опытом. Потом, конечно, появились штаммы, а с ними новые вызовы. Но нет речи о крахе системы здравоохранения, врачи здоровы", – продолжил министр, заметив, что в разных муниципалитетах ситуация разная из-за британского штамма

Он объяснил причину медленной вакцинации лиц старше 65 лет.

"Это результат выбранной нами тактики. Не все страны начали с системы здравоохранения, поэтому активнее пенсионеров стали прививать только в феврале. Это одна из причин. Некоторое время мы не давали возможности выбора, и пожилые люди, увидев AstraZeneca, отказывались", – напомнил Дулькис, призвав жителей интересоваться, звонить и записываться на прививку.

Министр сказал, что пока еще рано говорить о введении иммунного паспорта, поскольку привито слишком мало людей.

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