Глава Минздрава Литвы: в отношении непривитых жителей, возможно, придется предпринять более жесткие меры

Он заверил, что если даже осенью придется ввести карантин, то привитых ждут более мягкие условия.

"Да, мы думаем об этом. Следим за критериями, обсуждаем сценарии, ведем обсуждение на межведомственном уровне, относимся к этому как к целостности, ведь за этим стоит экономика. И, конечно же, сейчас есть разница, мы не можем к этому подходить, как во время прежних волн пандемии", – сказал Дулькис.

"Одна волна была, когда не было ни опыта, ни вакцин, ни тестов. Вторую мы встретили без вакцин, но было тестирование. Сейчас у нас есть и вакцина, и тестирование, значит, должен действовать иной комплект", – прибавил он. Министр сказал, что больше акцент будут ставить не количество случаев, а на их последствия.

"Будем следить за масштабами госпитализации, степень тяжести состояния больных, как это переносит система здравоохранения. Это будет постоянный спутник нашей жизни, мы должны научиться жить в других условиях", – заметил Дулькис.

Он сказал, что если придется вводить карантин, он уже будет другим.

"Мы находимся на том этапе, когда не можем игнорировать права привитых жителей. Эти люди имеют право поднять вопрос смены мер. Мы хотим жить нормальной жизнью", – заметил Дулькис.

По его словам, в карантин будет должен действовать "паспорт возможностей", чтобы у его владельцев было больше прав.

Министр уделил внимание и вопросу обязательной вакцинации. Дулькис сказал, что если уровень вакцинации будет низким, то об этом придется подумать и в Литве.

"Мы еще не достигли этого этапа, н не буду скрывать, если будет угроза обществу, госинтересам, то это уже будет несмешно. Если таких "зайцев" будет много, придется рассматривать другие меры", – продолжил министр.