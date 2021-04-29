"Более жесткие меры не предполагаются. Но если начинать каждое высказывание с того, что с чем-то опоздали... Да, национальная стратегия тестирования опаздывает. Если бы мы использовали тестирование в 2020 года, то результат, возможно, был бы иным. Это одна из мер. Основные вещи три: дальнейшая вакцинация, все возможные программы тестирования, вовлечение самих людей. Результат будет, когда соединим все три элемента", – подчеркнул он.
Дулькис сказал, что в мае можно надеяться на "совершенно свободную регистрацию на вакцинацию".
"Это лишь вопрос времени, когда в мае начнется свободная регистрация на вакцинацию – были бы желающие прививаться", – сказал министр.
Он заметил, что приоритеты вакцинации пересматриваться не будут.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Премьер-министр Литвы: вакцины станет больше, можно будет снизить возрастную планку (4)
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что...
"Delfi Главное": отношения с Россией - новая низшая точка? (20)
Литва , Латвия и Эстония , солидаризируясь с Чехией,...
После очередного скачка профессор призвал принять новое решение: это неизбежно (28)
Количество новых случаев коронавируса в Литве резко...
Глава Минздрава Литвы: более жесткие меры в Вильнюсе вводить не предполагается (3)
Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис сказал...
Коронавирус в Литве: 1327 новых случаев, скончались 13 человек (2)
За минувшие сутки в Литве подтверждено 1327 новых случаев...