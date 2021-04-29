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Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис сказал журналистам, что пока более жесткие меры в Вильнюсском регионе вводить не предполагается.
Arūnas Dulkys
Arūnas Dulkys
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Более жесткие меры не предполагаются. Но если начинать каждое высказывание с того, что с чем-то опоздали... Да, национальная стратегия тестирования опаздывает. Если бы мы использовали тестирование в 2020 года, то результат, возможно, был бы иным. Это одна из мер. Основные вещи три: дальнейшая вакцинация, все возможные программы тестирования, вовлечение самих людей. Результат будет, когда соединим все три элемента", – подчеркнул он.

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Дулькис сказал, что в мае можно надеяться на "совершенно свободную регистрацию на вакцинацию".

"Это лишь вопрос времени, когда в мае начнется свободная регистрация на вакцинацию – были бы желающие прививаться", – сказал министр.

Он заметил, что приоритеты вакцинации пересматриваться не будут.

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