Глава Инспекции по языку об обязанности украинцев выучить литовский: мы должны сделать их нашими

"Мы должны этим людям помочь и дать им возможность выучить язык, а не как-то пускать слезу, фактически глядя на них как на какое-то экономическое мясо, как ведет себя министр (Аушрине Армонайте – ELTA). Примерно, сюда приехали мигранты, пусть они теперь работают, создают добавочный продукт", ­­– сказал А. Валотка в интервью LRT radijas в четверг.

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"Мы должны этих людей, если они останутся в Литве, сделать нашими, своими. И знание литовского языка — это один из самых важных моментов", — добавил он.

А. Валотка подчеркивает, что в настоящее время слишком мало внимания уделяется обучению приезжих литовскому языку.

"Языковая инспекция, наблюдая за ситуацией с прошлой осени, ясно видит, что ресурсов для обучения языку в Литве недостаточно. И к установленному правительством сроку – не Языковая инспекция, а правительство определило срок еще на 12 месяцев с сегодняшнего дня – к тому сроку украинцы, находящиеся на рынке труда, не смогут, не успеют выучить язык и сдать экзамены, как того требует порядок, установленный правительством", – подчеркнул он.

Глава Государственной языковой инспекции также отмечает, что каждому украинцу после прибытия в Литву дается 24-месячный срок, в течение которого он должен освоить азы литовского языка.

"В основном это будет уровень А2. Если его нет, то инспекция или специалисты по языку дают обязательное требование о сдаче экзамена в разумный срок. И именно это вызывает у нас беспокойство. Видя нехватку ресурсов для обучения, действительно ли еще через год будет возможность все это решение правительства реализовать", – подчеркнул он.

ELTA напоминает, что письмо Государственной языковой инспекции о проблеме применения требований государственного языка к украинским военным беженцам раскритиковала и министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте. По ее словам, вместо того, чтобы сосредоточиваться на полицейских мерах, языковые инспекторы могли бы проявить инициативу и помочь людям, желающим выучить язык.