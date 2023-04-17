"Во-первых, здесь очень важный момент — это лица со статусом беженца, работающие по трудовому договору. Например, это не относится к самозанятым", — сказал А. Валотка во время дискуссии на тему знания литовского языка, проводившейся в Комитете Сейма по образованию и науке.

"Если этим людям по работе приходится общаться с жителями или заполнять типовые бланки документов, то это формулировка постановления правительства", – добавил он.

Глава Госинспекции по языку также отметил, что каждому украинцу после прибытия в Литву дается 24-месячный срок, в течение которого он должен освоить азы литовского языка.

"Это вводится в действие на 24 месяца со дня получения статуса беженца. Для всех остальных это неактуально, так же, как и для тех, кто вернется в Украину раньше, чего мы и желаем", – сказал А. Валотка.

По его словам, после письма Инспекции по языку с изложением требований к работающим украинцам беженцы сразу же заинтересовались курсами литовского языка. Однако, как отметил А. Валотка, мест либо нет, либо очереди слишком длинные.

"Когда они заинтересовались, произошло вот что — мест нет, придется долго ждать", — сказал А. Валотка.

"Мы разговаривали и с компаниями-организаторами курсов. (...) Например, ситуация на начало года, в начале январе – правительство вроде бы должно выделить средства, мы набираем группы украинцев, а потом выясняется, что этих средств нет, люди расходятся. Должна нас устраивать такая ситуация? Нет", – подчеркнул глава Госинспекции по языку.

Он обратил внимание на то, что стоимость организуемых курсов литовского языка слишком высока для приезжих украинцев. А. Валотка призывает учреждения сплотиться и создать условия военным беженцам для изучения литовского языка.

"Зайдите на страницу Службы занятости и посмотрите, сколько стоят те курсы. 1300 евро за курсы точно не самая высокая цена, можно найти и за 1650 евро. У всех ли украинцев есть такие средства? Особенно, если приехала вся семья?" – спросил он.

"Если мы хотим продемонстрировать чуткость и сопереживание, то давайте перестанем лить крокодиловы слезы, а, учреждения, давайте сконцентрируемся, сплотимся и создадим этим людям условия для обучения", – подчеркнул глава Госинспекции по языку.

ELTA напоминает, что 16 марта Государственная инспекция по литовскому языку направила письмо председателю Комитета Сейма по образованию и науке, а также в три других министерства — Образования, науки и спорта, Социальной защиты и труда и Экономики и инноваций, — в котором она сообщила, что с марта следующего года планирует начать проверку работающих в стране украинских военных беженцев на знание литовского языка.