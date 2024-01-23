Глава ДГБ рассказал, чего ждать от России: цель – не только поражение Украины

 
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Darius Jauniškis
Darius Jauniškis
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Цель президента России Владимира Путина – не только поражение Украины, но и долгосрочная конфронтация с Западом, сказал глава Департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис.

23 января президент Литвы Гитанас Науседа созвал заседание Государственного совета по обороне, на котором главы разведки представили свои оценки в связи с угрозами в адрес Литвы и региона в краткосрочном и среднесрочном периоде.

После заседания глава ДГБ Яунишкис оценил ситуацию во время пресс-конференции.

"Война России против Украины останется важнейшим фактором, который будет формировать повестку дня в вопросе безопасности региона. Маловероятно, что в этом году российская агрессия, ее цели и стратегии изменятся, видимо, ситуация останется такой же, как и в прошлом году. Конечно, мы не видим никаких предпосылок для замораживания конфликта или решения, какого-то желания со стороны Путина, его администрации в этом направлении", – сказал глава ДГБ, подчеркнув, что цель Путина – поражение Украины, "денацификация" и "демилитаризация", контроль над оккупированными территориями, но не только это.

Эти достижения Яунишкис оценил бы, как поражение и слабость Запада.

Кремль, по словам главы ДГБ, готовится к долгосрочной конфронтации с Западом, у него есть широкий спектр инструментов.

Яунишкис не исключает, что Кремль будет использовать их для снижения помощи Запада Украине, будет использовать информационные и кибернетические операции, ядерный шантаж, не исключены и инциденты на территориях стран НАТО.

"Кончено, потенциальным рычагом давления остается нелегальная миграция у восточных границ НАТО, это может использовать как Россия, так и Беларусь. Возможно более активное давление Кремля именно в вопросах Калининградской области, они считают Калининград своим слабым местом и, конечно, мы можем предполагать возможную агрессивную риторику, именно из-за ситуации с Калининградской областью", – комментировал глава ДГБ.

Россия, кроме прочего, будет стараться побуждать и подключать к процессу глобальный антизападный настрой на юге и формировать коалицию.

Глава ДГБ отметил, что отрицательно на глобальную безопасность Литвы влияет не только Россия, но и конфликт в Центральном Востоке.

"Пока вероятность географического распространения конфликта между Израилем и "Хамас" мы считаем невысокой, однако Иран хочет диктовать свои условия и действовать в регионе, чтобы укрепить свое влияние.

Напряжение из Среднего Востока передается в Европу, возникает противостояние между мусульманскими общинами – поддерживающими палестинцев левыми и их оппонентами правыми, которые выступают против миграции", – продолжил Яунишкис, прибавив, что пропаганда поддерживающих "Хамас" исламистов в Европе порождает антисемитизм и повышает поляризацию в обществе.

Вероятно, угроза терроризма в Европе будет расти, считает глава ДГБ.

Литва, по его словам, от этого тоже не защищена.

Директор Второго департамента оперативных служб Элигиюс Паулавичюс указал, что геополитическое положение Литвы в ближайшее время не изменится в хорошую сторону.

"Мы считаем, что приоритет российского режима сейчас - не проиграть войну, Кремль для этого использует максимум ресурсов. Он считает приоритетом свои военные силы, осуществляющие агрессию против Украины, на оккупированных территориях и выдерживает огромные мощности, пополняет их", – акцентировал Паулавичюс.

По этой причине, по его словам, на суше у границ со странами НАТО уменьшилось количество российских военных, однако другие компоненты – флот, ВВС, системы ПВО – остаются неизменными.

"Если Россия не уменьшит свою агрессию и масштаб активности военных действий в Украине, то не сможет обеспечить значительное число военных на суше в других направлениях, в том числе – и около границ Литвы. Конечно, сейчас нет признаков сплочения сил – этого мы не видим", – сказал Паулавичюс.

Однако он подчеркнул, что Россия намерена восстановить свои силы, поэтому планирует долгосрочное увеличение сил, выделяет для этого необходимые ресурсы.

"Россия проводит два процесса одновременно: сплачивает ресурсы в направлении Украины, восстанавливает потери и в то же время создает новые силы для долгосрочной конфронтации с Западом", – заметил Паулавичюс.

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