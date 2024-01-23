Глава ДГБ рассказал, чего ждать от России: цель – не только поражение Украины

"Война России против Украины останется важнейшим фактором, который будет формировать повестку дня в вопросе безопасности региона. Маловероятно, что в этом году российская агрессия, ее цели и стратегии изменятся, видимо, ситуация останется такой же, как и в прошлом году. Конечно, мы не видим никаких предпосылок для замораживания конфликта или решения, какого-то желания со стороны Путина, его администрации в этом направлении", – сказал глава ДГБ, подчеркнув, что цель Путина – поражение Украины, "денацификация" и "демилитаризация", контроль над оккупированными территориями, но не только это.