Глава Департамента миграции за ужесточение законов в отношении иностранцев в Литве

"Контроль надо ужесточить, поскольку речь может идти об экономических мигрантах, о злоупотребляющих иностранцах, которые просто хотят попасть в Европу. Поэтому ужесточение дало бы нам больше инструментов для контроля, чтобы на самом деле приезжали работники", – сказала Гудзинскайте.
По ее словам, почти 20–30% работников получающих временный вид на жительство по работе используют документ как прикрытие. Поэтому, по ее словам, с учетом геополитического контекста и для обеспечения нацбезопасности, Литва должна ужесточить порядок въезда и проживания иностранцев в стране.
На вопрос, переживает ли Литва миграционный кризис, Гудзинскайте ответила: "Я бы не называла это кризисом. Просто мы сейчас живем в условиях войны, и общество очень чувствительно к вопросу угроз. (...) Департаменту приходится проверять иностранцев со стороны угроз, в этом году принят закон об ограничениях. С декабря 2022 года мы используем специальный вопросник для граждан Беларуси и России".
Она заметила, что после историй с Илзе Лиепой и детьми Романа Абрамовича МВД попросило Департамент госбезопасности проверить больше 750 иностранцев, которые получили литовское гражданство в порядке исключения.
"Если мы получим вывод, что тот или иной человек представляет угрозу или поддерживает враждебный режим, то ДМ инициирует процедуру лишения гражданства", - сказала Гудзинскайте.
На вопрос о том, на каком основании Литва временно остановила действие вида на жительство 2000 белорусов, о чем недавно говорила Светлана Тихановская, глава ДМ ответила: "Тут есть несколько моментов. В этом году отказались выдать или поменять временный вид на жительство 1099 белорусам. Из них в 939 случаях из-за угрозы нацбезопасности. Это очень много. Причина - мы должны ориентироваться на усиленную проверку, из-за войны эта оценка ужесточилась.
Конечно, часть этих людей обращается в суд. Но остаться в Литве они не могут. Те, кому не выдали разрешение, даже приехать не могут.
Когда Тихановская говорила о 2000, то это, скорее, случаи, когда приостановлена процедура до получения дополнительной информации. Мы информируем человека, что его заявка приостановлена, просим ждать. Иногда белорусы надеются, что решение будет принято по всем процедурам в течение 2 месяцев, а срок затягивается до 3-4. Так вот ждут решения как раз 2000 белорусов.
Мне это количество кажется нормальным, ведь каждый день в департаменте рассматривают заявки 18 000 человек, из них 20–30% - заявки белорусов. Поэтому нет никакого скандала в том, что заявки 2000 человек рассматривают с особой тщательностью".
По ее словам, если бы порядок проверки не был ужесточен, то таких случаев было бы гораздо меньше.
На вопрос, какими должны быть отношения с представителями Беларуси, приезжающими в Литву, Гудзинскайте ответила так: "Насколько я знаю из предложения об ужесточении порядка, больше угроз выявляют в среде работников, приезжающих из Беларуси и устраивающихся водителями тягачей или на стройке. Эти ужесточения направлены на тех, кто первый раз приезжает работать в Литву. По сути, эта группа "съедает больше всего наших ресурсов.
Но если мы хотим жить безопасно, нельзя рисковать. Если мы не хотим рисковать, тогда во время войны людей из этой группы вообще нельзя впускать. Тем более, когда есть возможность привезти работников из других стран, зачем дергать льва за усы? Что касается тех, кто бежит от режима, для них все пути остаются открытыми, департамент индивидуально рассматривает их ситуацию, у тех, кого преследует режим, есть возможность безопасно жить в Литве".
Глава департамента считает предложенные в парламенте поправки об ужесточении в отношении белорусов правильными, это, по ее словам, поможет в борьбе с теми, кто злоупотребляет выданным видом на жительство в Литве и уезжает дальше в Европу. Гудзинскайте считает, что таких злоупотребляющих может быть 20-30% от общего числа получателей вида на жительство в год. Кроме того, по ее словам, для таких людей вид на жительство становится прикрытием, и они, приехав работать в одном месте, например, неофициально занимаются предоставлением услуги подвоза пассажиров.
"Это большое количество, если приезжают 30 000 в год, а наши предположения верны, то 8000–10 000 - злоупотребляют нашей процедурой миграции", - сказала Гудзинскайте, заметив, что для решения этой проблемы не хватает законодательной базы и возможностей доказать факт злоупотребления.