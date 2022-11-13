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Пока в Литву приезжает меньше военных беженцев из Украины, сказала глава департамента миграции.
Глава департамента миграции: количество беженцев из Украины пока сокращается
© Domantas Pipas

По словам Эвелины Гудзинскайте, снижение потока фиксируется в последние недели.

"Сейчас поток уменьшился. Если в прошлом месяце ежедневно регистрировали больше 100 приезжих из Украины, то сейчас по 80", – сказала она в интервью на LRT.

Литва готовится к наплыву беженцев из Украины с наступлением холодов, поскольку в Украине разрушена инфраструктура, есть проблемы с отоплением, подачей воды и электричества.

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Гудзинскайте сказала, что большинство приехавших украинцев остается в Литве – уезжают немногие.

"Мы пытались связать данные, по нашим подсчетам, только 4500 уехали из Литвы или же уехали так, что мы не можем подсчитать", – заметила она.

По словам Гудзинскайте, более точные данные будут тогда, когда украинцы обратятся в ДМ за продлением вида на жительство в Литве.

"Это произойдет в начале следующего года", – уточнила она.

По данным департамента статистики, с начала войны в Литву приехало 70 000 граждан Украины.

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