"Принято решение предоставить 167 афганцам статус беженца, это означает выдачу постоянного вида на жительство в Литве. Завтра они будут ознакомлены с решениями, еще несколько дней понадобится на изготовление карточки вида на жительство", – сказала BNS глава ДМ.
По ее словам, процедуры еще по 11 лицам не завершены, ожидается дополнительная информация из других служб.
Как сказала Э. Гудзинскайте, большая часть из 170 доставленных в Литву граждан Афганистана проживает в Расейняй, часть – в Вильнюсе. В Расейняй они смогут три месяца пользоваться программой интеграции, получать намеченные выплаты, смогут работать.
"Сейчас у них не было права трудоустроиться, но, насколько я слышала от мэра, какие-то варианты с работой есть. Так что, я думаю, как только они получат виды на жительство, они смогут трудоустроиться", – сказала директор департамента.
Первым о предоставлении убежища афганцам в среду сообщил портал 15min.lt.
Афганцы были доставлены в Литву в августе, после того, как контроль над Афганистаном после ухода последних военных США перешел к Талибану.
За десять дней литовские военные и дипломаты помогли переправить в Литву более 170 помогавших Литве афганских переводчиков с членами семей, бежавших от талибов.
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