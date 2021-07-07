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Поток прибывающих в Литву из Беларуси нелегальных мигрантов продолжает расти. На данный момент незаконно в страну пытались попасть 1416 лиц. В связи с нехваткой мест в палаточном лагере и помещениях Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) их расселяют в свободных помещениях различных самоуправлений. Также на этой неделе появится новый палаточный городок, который вместит больше тысячи мигрантов, ведутся госзакупки модульных домиков, планируется строительство ангара. Подробнее о ситуации с мигрантами Delfi поговорил с главой Центра регистрации иностранцев в Литве Александрасом Кисловасом.

– Как проходит распределение нелегалов после задержания?

– Все сразу же проходят текст на Ковид. При отрицательных показателях людей направляют к нам на карантин (7-10 дней). Далее берут второй раз текст и распределяют на дальнейший карантин или же в палаточный лагерь. Мы бесплатно предоставляем им питание, медицинский осмотр.

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– Хватает ли на данный момент ресурсов для контроля ситуации?

– Человеческий ресурс здесь очень важен. На данный момент персонал центра справляется с количеством новоприбывших иностранцев. Мы работаем на полную мощность.

– Некоторым мигрантам разрешён выход за пределы центра. Были ли такие случаи, что они не возвращались обратно?

– Да, были. Это называется уже вторичной миграцией, поскольку они перемещаются в другую страну. Однако это естественное как у нас, так и в других странах ЕС. Для большинства мигрантов наша страна не является конечной целью. Половину из них мы задерживаем на границе с Польшей, а другая рано или поздно также будет поймана и перемещена обратно в Литву, поскольку мы несем ответственность за рассмотрения прошений о предоставлении убежища.

– Какие отличительные черты у этого потока нелегальных мигрантов, которые просят предоставить убежища?

– Наверное, с таким большим потоком мигрантов наша страна сталкивалась в 1997-99 годах. Основным отличительным моментом является гражданская принадлежность беженцев. До этого был поток беженцев из постсоветских регионов. На сегодняшний день это граждане Азии и Африки. Никогда не было такого большого количества граждан из Ирака, Ирана. Эта тенденция является нехорошим знаком и вызывает озабоченность.

– Возникают ли конфликты среди жителей палаточных и стационарных лагерей на национальной или же религиозной почве?

– У них всегда возникают вопросы, однако чаще всего они бытовые. Представители мусульманской общины в Литве хотят нам помочь.

– Что за бунт произошел поздно вечером 23 июля? Какие причины?

– Это не бунт, а инцидент из-за недовольства правовым статусом, поскольку некоторая часть беженцев отправляется в задержание и принимает отказ в предоставлении политического убежища. Да, иностранцы попытались покинуть территорию центра и разжечь активный конфликт со службой охраны. Для подавления конфликта были использованы определенные меры. Пришлось два раза выстрелить в воздух и использовать слезоточивый газ. Ситуация нормализовалась и конфликт исчерпан.

– Жители Пабраде опасаются такого большого количества нелегалов рядом. Стоит ли?

– В принципе это тоже многонациональный город, поэтому многие жители там толерантны. Конечно, находятся те, кто и боится. Уверяю всех жителей Пабраде, что ситуация на 100% находится под контролем и бояться им нечего.

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