"У меня была мысль заняться чем-то другим – хотелось чего-то нового, каких-то вызовов. Я решила заняться наращиванием волос и делать перманентный макияж. Сейчас я на полставки работаю водителем, а остальное время - в салоне красоты",– рассказала она и заметила, что в Великобритании сейчас очень не хватает дальнобойщиков.

"И зарплаты сейчас у водителей почти в два раза больше, чем были до пандемии. Это может побудить тех, кто хотел взяться за такую работу, но не решался. Я особенно говорю о женщинах – после первой статьи было много писем, но женщины боялись габаритов тягача", – сказала собеседница.

Гинтаре начала работать водителем большегрузных машин 5 лет назад и практически не встречала других женщин, которые выполняли бы такую работу. Однако, сейчас, по ее словам, ситуация изменилась.

"Раньше, если и были женщины-водители, то они отличались мужскими манерами, были несимпатичные. А сейчас я встречаю девушек, похожих на меня, с длинными волосами, ухоженных, – сказала Гинтаре. – За пять лет не было ни одного случая, который заставил бы меня подумать о смене работы. Кроме того, это несложная работа. Но все зависит от того, какие грузы ты возишь. Если контейнеры – достаточно открыть их двери. ЕСли ты развозишь товары по ТЦ и магазинам – то с помощью специальных приспособлений (управлять ими несложно) придется вывозить ящики на улицу. А что касается габаритов тягача... Иногда на дороге встречаются женщины, которые такое вытворяют, что хочется выйти и объяснить, что и как. Но когда ты сидишь в кабине тягача, все выглядит иначе. Мне все равно, какой машиной управлять. В маленькой машине даже испытываешь какой-то дискомфорт, но всему можно научиться. Я когда паркую машину, не думаю, когда остановиться, делаю все автоматически".

Gintarė Deimantaitė © Asm. albumas

Она рассказала, что мужчины-водители постоянно уделяют ей внимание.

"Комментарии бывают всякие. Но и коллеги и окружающие хвалят меня. Они разговаривают со мной, делают комплименты, удивляются тому, какую работу я выполняю. Раньше это меня смущало – даже в спортклуб из-за этого не ходила. Кажется, все за тобой следят. А потом, все прошло. Когда работаешь такую работу, приезжаешь на место разгрузки, а там ты одна и 99% мужчин. Все смотрят, просят номер телефона, угощают кофе. Всякое было. Находят даже мою компанию, звонят, просят личный номер. Когда я привыкла к постоянному вниманию, вернулась к занятиям спортом, – улыбается Гинтаре. – Сейчас мне все равно, делаю свое дело".

Сейчас Гинтаре много занимается спортом со своим мужем, пока на любительском уровне. Она надеется, что в будущем сможет делать это профессионально.

Gintarė Deimantaitė © Asm. albumas

"С работой водителя все хорошо, она легкая и перспективная в плане финансов, можно комбинировать рабочие часы. Но мне не хватает рутины, например, работы с 9 ч, возможности отвезти ребенка в школу, надеть платье. Ведь так я каждый день носила спортивную одежду, джинсы, спортивную обувь, работа с 6 ч. Мне захотелось почувствовать себя женщиной, которая делает макияж и идет на работу, проводит время с семьей. Раньше я занималась наращиванием ногтей, поэтому сфера красоты мне не чужда. Думаю, иногда надо испытать себя в жизни в разных ролях", – сказала собеседница Delfi.

Год назад в интервью Defi Гинтаре рассказала, что рассталась с отцом своего ребенка и находится в отношениях с другим мужчиной. В этом году она уже замужем.

"С отцом коего ребенка мы вместе прожили 11 лет, но женаты не были. Расставание не было дружественным. Но тогда я встретила своего нынешнего мужа – все произошло быстро, экспромтом. Когда отношения хорошие и все отлично, мне пришла мысль – почему бы не записать песню с моим мужем-продюсером? Я хотела выразить свою любовь и счастье, хорошие отношения, – и это мне удалось".

16 августа этого года Гинтаре вышла замуж. Свадьба состоялась в Литве.

"Правда, официально мы поженились 15 сентября 2020 года, но тогда просто "расписались" в ЗАГСе. А в этом году обвенчались", – рассказала Гинтаре.

"Я не знаю, стану ли я исполнительницей, которая ездит с концертами и организует авторские выступления, но я записывают песни", – рассказала в конце беседы молодая женщина.