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Главная избирательная комиссия (ГИК) сообщает, что в первый день досрочного голосования проголосовали 28,5 тыс. избирателей.
ГИК: в первый день досрочного голосования проголосовали 28,5 тыс избирателей
© ELTA / Marius Morkevičius

"В этом году, как обычно, больше всего избирателей досрочно голосуют в столице", - говорится в пресс-релизе ЦИК.

Больше всего избирателей голосовали в Вильнюсском городском самоуправлении и на Лукишкской площади в Вильнюсе, где оборудовано специальное место для голосования.

В Каунасе наиболее активно избиратели голосовали в Каунасском городском самоуправлении, также немало каунасцев пришло в место досрочного голосования, оборудованное на Стадионе им. С. Дарюса и С. Гиренаса.

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Второй день досрочного голосования в Литве: можно голосовать в любом муниципалитете

В первый день досрочного голосования активными были и жители Нерингского самоуправления. Их активность составила 8,37 проц. Наиболее пассивными были жители Каунасского района (0,46 проц.).

Во время муниципальных выборов четыре года назад, в 2019 г., в первый день досрочного голосования проголосовали 34 921 избиратель (1,42 проц.), но тогда досрочное голосование проводилось и в специальных пунктах, поэтому в первый день голосования избирателей было больше.

Досрочное голосование продолжается, оно продлится до 20 час. вечера 2 марта.

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