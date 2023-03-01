ГИК: в первый день досрочного голосования проголосовали 28,5 тыс избирателей

"В этом году, как обычно, больше всего избирателей досрочно голосуют в столице", - говорится в пресс-релизе ЦИК.
Больше всего избирателей голосовали в Вильнюсском городском самоуправлении и на Лукишкской площади в Вильнюсе, где оборудовано специальное место для голосования.
В Каунасе наиболее активно избиратели голосовали в Каунасском городском самоуправлении, также немало каунасцев пришло в место досрочного голосования, оборудованное на Стадионе им. С. Дарюса и С. Гиренаса.
В первый день досрочного голосования активными были и жители Нерингского самоуправления. Их активность составила 8,37 проц. Наиболее пассивными были жители Каунасского района (0,46 проц.).
Во время муниципальных выборов четыре года назад, в 2019 г., в первый день досрочного голосования проголосовали 34 921 избиратель (1,42 проц.), но тогда досрочное голосование проводилось и в специальных пунктах, поэтому в первый день голосования избирателей было больше.
Досрочное голосование продолжается, оно продлится до 20 час. вечера 2 марта.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Стоимость отопления сейчас и 13 лет назад: раньше ситуация была еще хуже
Война вызвала хаос в сфере энергетики и рост цен, но это...
Эфир Delfi: танк в Вильнюсе, запрет на Tik Tok, в студии — Айдер Муждабаев
После новостей в студии Delfi с заместителем генерального...
Президент о российском танке на Кафедральной площади: он был нужен, чтобы мы увидели, кто есть кто
Президент Гитанас Науседа утверждает, что подбитый в...
Три огурца в одни руки - будут ли литовские торговцы вводить ограничения
В Великобритании в магазинах ограничивают продажу...
Еще один инцидент на Кафедральной площади: трофейный танк изрисован краской
28 февраля, в 20.41 ч. в Вильнюсе , на Кафедральной площади,...