aA
Избиратели Аникщяйского районного самоуправления услышали просьбу Главной избирательной комиссии (ГИК). Почти две трети жителей Аникщяйского самоуправления, проголосовавших в первый день досрочного голосования, пришли для переголосования, сообщает ГИК.
ГИК: для повторного голосования вернулись почти две трети избирателей Аникщяйского самоуправления
© ELTA / Marius Morkevičius

По данным ГИК, из 100 избирателей Аникщяйского районного самоуправления, проголосовавших в первый день досрочного голосования, чьи голоса после получения решения суда ЦИК должна была аннулировать, переголосовали 64.

ГИК напоминает, что остальные избиратели еще могут 19 марта, в воскресенье, с 7 до 20 час. прийти на любой избирательный участок Аникщяйского районного самоуправления и выразить свою гражданскую волю.

Статьи по теме:
Предварительные данные: за 3 дня досрочного голосования в Литве проголосовали более 87 000 избирателей
Критика президента в адрес ГИК: если люди не справляются с одними выборами, что они будут делать в следующем году

По данным ГИК, активность избирателей Аникщяйского районного самоуправления за три дня досрочного голосования составляет 7,7 проц.

За пост мэра Аникщяйского района во втором туре выборов борются Кястутис Тубис и Дайнюс Жегялис.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Премьер Литвы предлагает повторные выборы мэров в Аникщяй и Висагинасе

В Литве Главизбирком ( ГИК ) критикуют за хаос в...

TOP новостей

Тысячи жителей, которым установили новые счетчики, жалуются на рост счетов: ESO винит самих клиентов

Тысячи жителей, которым установили новые счетчики,...

Эфир Delfi: как голосуют и что думают о выборах в Литве иностранцы?

Далеко не всем известно, что в Литве на муниципальных...

Поздно вечером в фейсбуке разгорелись нешуточные страсти: премьер слов не выбирала

"Купание в дерьме - Ваш личный выбор, делайте это хоть...

Жителей многоквартирного дома поразили счета за общее электричество

Жители многоквартирных домов оплачивают счета не...

Литовская полиция предупреждает о специальных акциях

Литовская полиция старается повышать уровень...