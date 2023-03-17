ГИК: для повторного голосования вернулись почти две трети избирателей Аникщяйского самоуправления

По данным ГИК, из 100 избирателей Аникщяйского районного самоуправления, проголосовавших в первый день досрочного голосования, чьи голоса после получения решения суда ЦИК должна была аннулировать, переголосовали 64.
ГИК напоминает, что остальные избиратели еще могут 19 марта, в воскресенье, с 7 до 20 час. прийти на любой избирательный участок Аникщяйского районного самоуправления и выразить свою гражданскую волю.
По данным ГИК, активность избирателей Аникщяйского районного самоуправления за три дня досрочного голосования составляет 7,7 проц.
За пост мэра Аникщяйского района во втором туре выборов борются Кястутис Тубис и Дайнюс Жегялис.
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