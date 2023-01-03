Гидрометслужба: 2022 год в Литве был теплее обычного

Как говорится в сообщении службы, в прошлом году пять месяцев были холоднее среднего многолетнего показателя, а семь месяцев были теплее. Самым теплым месяцем был август со среднемесячной температурой 20,4°С, что делает его самым теплым августом с начала метеорологических наблюдений в 1951 году.

В 2022 году самая высокая температура была зафиксирована 28 августа в Венте (Шилутский район), когда воздух прогрелся до 34,4 °C, а самая низкая температура приходится на 10 декабря в Мажейкяй и 15 декабря в Акмяне, когда минимальная температура воздуха опустилась до -21,3 °С.

Среднегодовое количество осадков в Литве было близко к многолетней норме, в среднем за год выпало 674 мм осадков (средний многолетний показатель в Литве – 695 мм).