"Я думаю, что мы, наверное, находимся в аналогичной ситуации с судьями, так как зарплаты действительно неконкурентоспособны, мы действительно не можем привлечь людей на работу. Например, был конкурс на пять мест, то, после переноса конкурса, только с третьего раза пришли пятеро на пять мест", – сказала Н. Грунскене в передаче TV3 "Dėmesio centre".

"Молодой человек, начинающий работать прокурором, получает на руки 1500 евро, и я думаю, что действительно могу сказать, что это – мизерная зарплата для молодого человека, у которого есть семья, который хочет строить свое будущее, и прожить за эти 1500 в наше время действительно невозможно", – подчеркнула генпрокурор.

Она подчеркнула, что прокуроры в Литве получают одну из самых низких зарплат в Европе. Генпрокурор добавила, что в Литве прокуроры не получают надбавок и не имеют квалификационных званий, а зарплату получают по установленным законом коэффициентам.

"Мы общаемся с прокурорами из других стран, и очень стыдно сказать, какую зарплату мы получаем, и я считаю, что, насколько мне довелось общаться, эта зарплата – самая низкая среди всех других стран, включая Латвию, Эстонию, Болгарию, ту же Украину, и все другие", – сказала Н. Грунскене.

"У нас нет надбавок, у нас нет квалификационных званий, мы не являемся статутной организацией. Мы – прокуроры, которым платят по коэффициентам, предусмотренным Законом о прокуратуре. И мы не можем получать никаких надбавок, что, разговаривая сейчас с политиками, им кажется странным, что мы не получаем надбавок, которые получают и полиция, и другие органы досудебного расследования", – отметила генпрокурор.

По ее словам, нагрузка на прокуроров растет не только из-за роста преступности, но и из-за нехватки кадров.

"Преступность снижалась в течение уже нескольких лет, а в этом году она выросла почти на 10 процентов. Увеличилась и нагрузка на прокуроров", – сказала Н. Грунскене.

"Ежегодно, сейчас уже второй год из прокуратуры уходят либо на пенсию, люди и умирают, и заболевают, 20 и более прокуроров. За два года (...) мы потеряли около 45 прокуроров. В этом году от нас ушли уже 8 прокуроров. И на сегодняшний день, уточнив, могу сказать, что у нас 597 прокуроров", – подчеркнула генпрокурор.

ELTA напоминает, что на прошлой неделе Н. Грунскене подняла вопрос о большой нагрузке на прокуроров. Она утверждала, что в некоторых районах страны одному прокурору приходится контролировать до 80 досудебных расследований.

Генпрокурор заявила, что нагрузка на прокуроров растет, так как крайне сложно привлечь в свои ряды новых сотрудников. По словам Н. Грунскене, в настоящее время в системе нет ни одного прокурора моложе 30 лет, а прокуроры в возрасте 30-40 лет составляют всего 12 проц.