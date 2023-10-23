Где праздновать Хэллоуин: самые жуткие места

Парк Хэллоуина в Адомайтине
Незабываемые приключения и наводящие ужас экспозиции: от охоты на ведьм, до героев самых страшных фильмов ужасов. Возрастной ценз N14, дети помладше могут попасть только с разрешения родителей. Более чувствительным посетителям рекомендуется приезжать днем.
Парк ужасов действует до 30 октября.
Место: Адомайтине, Сурвилишкис, Кедайняйский район.
Парк приключений DeadTown
Любители адреналина могут посетить парк площадью больше 2 га, на тропе протяженностью 2 км встретятся самые разные существа: заблудшие души, ведьмы, зомби, тролли, гоблины и др. В парке приключений, есть и лабиринты ужасов (за отдельную плату).
Парк открыт до 2 ноября.
Место: Нова, Запишкис, Каунасский район.
Парк Ужасов в Аникщай
В парке ужасов на территории 8 га вас ждут жуткие декорации и больше 30 видов развлечений, включая 8 аттракционов. Одно из самых уникальных – возможность "примерить" настоящий гроб. 31 октября и 1 ноября ждут лазерные шоу. Людям со слабыми нервами и семьи с маленькими детьми приглашают в парк в светлое время суток.
Парк открыт до 5 ноября.
Место: Парк лабиринтов, деревня Скапишкяй, Аникщяйский район.
Интерактивные спектакли в Пакруойском поместье
Поклонники Хэллоуна, которым нравятся острые ощущения, могут поехать в Пакруойское поместье и оказаться в 1850 году, когда там произошла кровавая трагедия. Интерактивные спектакли "Герман Грозный. Кровавая исповедь барона" рассказывают о личности Германа Грозного. Зрители своими глазами увидят жестокости барона, примут участие в прощании с покойником, на сеансе экзорцизма. Возрастной ценз N-16, не рекомендуется для людей со слабыми нервами. Для тех, кто приедет со всей семьей приготовят пикник Живых и Мертвых со световыми эффектами, тыквенными фонарями, алтарями, и др.
Спектакли проходят по пятницам и в выходные дни, а также каждый день с 31 октября по 5 ноября.
Место: ул. Парко, 1, Пакруоис, Пакруойский район.
Хэллоуин в парке Шаркос
Между Вильнюсом и Молетай находится уютный парк развлечений. Это парк Шаркос (Сорочий парк). Это парк для семей с играми и развлечениями. Здесь ждут разные развлечения. Парк по случаю Хэллоуина будет работать до 5 ноября. Парк разделен на две зоны - для семей с небольшими детьми и с детьми старшего возраста.
Место: Парк Шаркос, Вильнюсский район
Хэллоуин в Киркилайском парке развлечений
В Киркилайском парке развлечений в этом сезоне посетителей ждет "Жуткий цирк" с палатками ужасов, гримеркой клоуна, домом ужасов и зоной ужасных каруселей. И детей и взрослых ждут незабываемые впечатления.
Парк открыт до 5 ноября.
Место: ул. Мокиклос, 13, Киркилай, Биржайский район.
Хэллоуин в Раубоняйском парке развлечений
На Хэллоуин территория в 11 га будет разделена на две части. В первой посетители найдут анимационную тропу с двигающимися покойниками, множество декораций и другие развлечения. Вторая часть парка – это лес тьмы, в который рекомендуется ходить только самым смелым. Там посетителей будут пугать аниматоры в жутких костюмах. В парке есть и карусели, виртуальное кино ужасов 9D.
Парк открыт до 5 ноября.
Место: ул. Тайкос, 5a, Раубонис, Пасвальский район.
Лабиринт MoonCube
Первый в Литве американский лабиринт - его посетители погрузятся в атмосферу страха и напряжения. В нем обитают привидения и монстры, кошмары становятся ужасной реальностью, а каждая комната скрывает тайну. Любители острых ощущений могут надеть светящийся браслет - знак того, что такого посетителя можно пугать больше, чем других.
Парк открыт до 5 ноября.
Место: ул. Рамёи, 8, Пагиряй, Кедайняйский район.