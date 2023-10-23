Где праздновать Хэллоуин: самые жуткие места

В парке ужасов на территории 8 га вас ждут жуткие декорации и больше 30 видов развлечений, включая 8 аттракционов. Одно из самых уникальных – возможность "примерить" настоящий гроб. 31 октября и 1 ноября ждут лазерные шоу. Людям со слабыми нервами и семьи с маленькими детьми приглашают в парк в светлое время суток.

Любители адреналина могут посетить парк площадью больше 2 га, на тропе протяженностью 2 км встретятся самые разные существа: заблудшие души, ведьмы, зомби, тролли, гоблины и др. В парке приключений, есть и лабиринты ужасов (за отдельную плату).

Незабываемые приключения и наводящие ужас экспозиции: от охоты на ведьм, до героев самых страшных фильмов ужасов. Возрастной ценз N14, дети помладше могут попасть только с разрешения родителей. Более чувствительным посетителям рекомендуется приезжать днем.

Парк открыт до 5 ноября.

Место: Парк лабиринтов, деревня Скапишкяй, Аникщяйский район.

Интерактивные спектакли в Пакруойском поместье

Поклонники Хэллоуна, которым нравятся острые ощущения, могут поехать в Пакруойское поместье и оказаться в 1850 году, когда там произошла кровавая трагедия. Интерактивные спектакли "Герман Грозный. Кровавая исповедь барона" рассказывают о личности Германа Грозного. Зрители своими глазами увидят жестокости барона, примут участие в прощании с покойником, на сеансе экзорцизма. Возрастной ценз N-16, не рекомендуется для людей со слабыми нервами. Для тех, кто приедет со всей семьей приготовят пикник Живых и Мертвых со световыми эффектами, тыквенными фонарями, алтарями, и др.

Спектакли проходят по пятницам и в выходные дни, а также каждый день с 31 октября по 5 ноября.

Место: ул. Парко, 1, Пакруоис, Пакруойский район.

Хэллоуин в парке Шаркос