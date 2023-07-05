Где праздновать 6 июля? Вильнюс приглашает на мероприятия

6 июля Литва отмечает День коронации Миндаугаса. В этом году в 15-й раз подряд в 21 ч. в этот день литовцы всего мира исполнят "Национальную песнь" (гимн страны). В этом году инициатива пройдет в сопровождении тематики триумфа – в Вильнюсе состоится триумфальное шествие, которое должно побудить жителей вспомнить и праздновать и свои личные победы. Во время мероприятий в городе ожидаются ограничения, изменятся трассы и расписание некоторых автобусов.