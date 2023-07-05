Где праздновать 6 июля? Вильнюс приглашает на мероприятия

Шествие от Ворот зари до Великокняжеского дворца
Празднование начнется в полдень – на площади им. С.Даукантаса в 12 ч. состоится торжественная церемония поднятия флагов. На нее рота почетного караула и Военный оркестр под звуки марша пройдут от МО по ул. Леиклос.
В 19 ч. от Ворот зари начнется торжественное триумфальное шествие – оно пойдет до Великокняжеского дворца – тем путем, которым в столицу Литвы торжественно въезжали главы ВКЛ, военачальник, возвещая городу и его жителям о победах.
В шествии примут участие военные Литвы и союзников по НАТО, участники шествия будут в красочных исторических костюмах, шествие будут сопровождать оркестр и Железный Волк. Шествие будут приветствовать представители традиционных религий, главы Вильнюса, представители литовской академической общины, а у Великокняжеского дворца будет стоять Триумфальная арка, на которой мы увидим фрагменты истории Литвы, вспомним триумфальные походы и важнейшие исторические личности.
В 19.30 ч. триумфальное шествие будут встречать на Кафедральной площади. Шествие пройдет под Триумфальной аркой и откроет концерт на Кафедральной площади. Здесь в 21 ч. будут исполнять гимн Литвы. Мероприятие будет транслировать LRT.
Ожидаются ограничения
С 7 ч. 5 июля до 24 ч. 6 июля запрещается парковка транспорта на ул. Аушрос Варту, Диджёи, Пилес, Шв. Йоно, Швянтарагё (от ул. Барборос Радвилайтес до ул. Университето и на стоянке около ул. Шв.Двасёс (рядом с ул. M.Даукшос).
6 июля с 6 до 15 ч. для нужд организаторов резервируют стоянку около Кафедральной площади.
6 июля во время шествия будут кратковременные ограничения на ул. Леиклос, Шв. Двасёс, М.Даукшос, Аушрос Варту, Диджёи и Пилес.
6 июля с 19 до 22 ч. будет запрещено движение транспорта на ул. Барборос Радвилайтес и части ул. Швянтарагё (между ул. Барборос Радвилайтес у Университето).
Общественный транспорт бесплатный
Как и ежегодно, 6 июля общественный транспорт в столице будет бесплатным. Автобусы и троллейбусы будут курсировать по воскресному расписанию.
Во время ограничений около Кафедральной площади с 19 до 22 ч. временно изменятся трассы и расписание автобусов 10, 11, 33, 89 маршрутов.