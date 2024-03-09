Галкин приехал в Литву и на одной из вильнюсских улиц заговорил по-литовски

Известный юморист привлек активное внимание, когда поделился в Instagram видео, на котором можно увидеть ул. Стиклю в столице Литвы. Стоя на этой улице, Галкин сообщил, что вечером этого дня он выступит в Вильнюсе, а потом и в других городах Литвы с новой программой "Прекрасное недалеко".

Галкин выступил в Вильнюсе 5 и 6 марта, 7 марта состоялась встреча со зрителями в Каунасе, 8 марта - в Шяуляй, а 9 марта его увидят клайпедчане.

Приглашение было записано на литовском языке.

"На концертах я буду говорить по-русски, но, как видите, я уже говорю по-литовски. До встречи. Ваш Максим", – сказал он.