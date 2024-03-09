Галкин приехал в Литву и на одной из вильнюсских улиц заговорил по-литовски

Известный юморист привлек активное внимание, когда поделился в Instagram видео, на котором можно увидеть ул. Стиклю в столице Литвы. Стоя на этой улице, Галкин сообщил, что вечером этого дня он выступит в Вильнюсе, а потом и в других городах Литвы с новой программой "Прекрасное недалеко".
Галкин выступил в Вильнюсе 5 и 6 марта, 7 марта состоялась встреча со зрителями в Каунасе, 8 марта - в Шяуляй, а 9 марта его увидят клайпедчане.
Приглашение было записано на литовском языке.
"На концертах я буду говорить по-русски, но, как видите, я уже говорю по-литовски. До встречи. Ваш Максим", – сказал он.
Однако не всем понравилось такое обращение Галкина. Были и такие читатели, которые писали в редакцию Delfi, что недавно вспоминали вторую годовщину войны в Украине, похоронили Алексея Навального, а сейчас будут смеяться под анекдоты Галкина.
"24 февраля мы вспоминали вторую годовщину вторжения России в Украину. В Украине ситуация сложная. Амуниции не хватает, Украина вынуждена отступать. С помощью Украине опаздывают. В России мистическим образом умирает Навальный. А наша Литва готовиться встречать годовщину Восстановления независимости под шуточки российского комика Максима Галкина и песню "Полковникуниктонепишет, Полковниканиктонеждёт" (песня "Би2" https://www.youtube.com/watch?v=1u7WN2zBEDc ). Ватники аплодируют стоя", – было сказано в письме.
Его автор указал на выбранные Галкиным даты мероприятий. Он считает, что эти даты выбраны неслучайно.
"Даже до войны в Литве не было такого наплыва российских исполнителей. Даты выбраны неслучайно, рядом с днем Восстановления независимости Литвы! Почему такая масса российских мероприятий, когда готовятся праздновать государственные праздники?" – вопрошал читатель.
Delfi напоминает, что первый раз Галкин заговорил по-литовски несколько месяцев назад, когда сообщил о планах привезти новую программу.