Фотографу удалось сделать снимки необычного животного

 
Виктория Дачинскайте
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Danieliai Paprastos foto nuotr.
Danieliai Paprastos foto nuotr.
В Паневежском районе фотограф сделал снимки стада ланей. Одна из них привлекла особое внимание.

Ланей в Литву завезли, чтобы на них охотиться, рассказал натуралист Дейвидас Макавичюс.

"Они бывают черного, рыжего цвета. Может быть, купили белую лань, а может это альбинос или лейкист. Если глаза красные - альбинос, но на таком расстоянии трудно разглядеть. Потомки белой лани необязательно будут белыми, это генетическая мутация", – сказал он.

По его словам, белый цвет для животных в дикой природе - неестественное явление.

Такие особи обычно гибнут рано, редко достигают зрелого возраста.

"Хищники часто нападают на тех животных в стаде, которые чем-то отличаются от других: больных, отстающих, выделяющихся цветом. Такие животные в природе быстрее гибнут", - сказал натуралист.

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