Фотографу удалось сделать снимки необычного животного

Ланей в Литву завезли, чтобы на них охотиться, рассказал натуралист Дейвидас Макавичюс.
"Они бывают черного, рыжего цвета. Может быть, купили белую лань, а может это альбинос или лейкист. Если глаза красные - альбинос, но на таком расстоянии трудно разглядеть. Потомки белой лани необязательно будут белыми, это генетическая мутация", – сказал он.
По его словам, белый цвет для животных в дикой природе - неестественное явление.
Такие особи обычно гибнут рано, редко достигают зрелого возраста.
"Хищники часто нападают на тех животных в стаде, которые чем-то отличаются от других: больных, отстающих, выделяющихся цветом. Такие животные в природе быстрее гибнут", - сказал натуралист.
Оставить комментарий Читать комментарии