Уже перед концертом SEL, который проходил на арене "Жальгирис", организаторы сообщали, что все билеты раскуплены. Об этом говорил и сам Эгидиюс Драгунас.

"Меня информировали, что субботний концерт на арене "Жальгирис" будет рекордным, такого количества людей на этой арене не было ни на одном из мероприятий", - сказал Драгунас.

Несмотря на то, что о большом количестве зрителей было известно, о безопасности явно должным образом не позаботились. На видео в социальных сетях видно, что зрителей в масках в зале практически не было.

Правда, на мероприятии присутствовали только зрители, у которых есть "паспорт возможностей". Однако специалисты на поминают, что риск существует и в таком случае.

Концерт без масок вызвал возмущение в обществе.

Ведущая Рута Микекявичюте и лидер движения "Босые мамы" Виталия Янкаускайте возмутились видами с концерта. Не жалели критики и другие жители.

"Я даже не видела детей группы, в которую годит мой ребенок. Родителей не впускают в школы. И все это казалось логичным, а тут - нате", – писала женщина в фейсбуке.

"На праздник к детям не могут прийти родители, которые живут со своими детьми, это 10-20 человек, а на концерт могут прийти тысячи. Как-то это несправедливо", – писала другая пользователь.

Разочарования не скрывали и врачи: "Они повеселились 1-2 ч., а мы опять месяцами пахать будем".

Расследование по факту нарушений проводит Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) и полиция.

Представитель Каунасской полиции Одета Вайткявичене сказала Delfi, что в тот день, когда проходил концерт, сообщений о нарушениях не поступало. "Такие сообщения появились в воскресенье - 2 и сегодня - 1. Они поступили через e.policija. Наши сотрудники уточняют обстоятельства", – сказала она. Позже полиция сообщила, что в понедельник поступило еще два сообщения.

По словам главы Центра инфекционных заболеваний и СПИДа Саулюса Чаплинскаса, если такое будет продолжаться, люди перестанут соблюдать требования.

"Мне кажется, в этом случае не нужно и медицинского образования, не надо изучать вирусы, чтобы понять - если будут продолжаться такие нелогичные действия, люди не будут выполнять логичные рекомендации, которые очень нужны. Почему это случилось – возможно, организаторы таких мероприятий не понимают, что происходит, живут в своем кабинете или на работе, в отрыве от реальности. Каждый человек понимает, что это нелогично. Есть золотое правило – если человек не поймет, зачем надо соблюдать правила, то не будет их соблюдать", – сказал Чаплинскас.

"Паспорт возможностей" и медицина не имеют ничего общего, просто принято такое организационное решение для снижения возможности распространения вируса, особенно при поездках, перемещении. Когда появилась "дельта", стало ясно, что заболеть могут и привитые. Также ясно, что иммунитет у каждого формируется по-своему, индивидуально. Врачи никогда не говорили, что привитый не может заболеть и передавать вирус.

По словам профессора, запрещать мероприятия не надо, важно обеспечить на них безопасность - всем сдать быстрые тесты перед мероприятием, плюс все участники должны быть привиты, все должны быть в масках, кроме того, важно обеспечить хорошую вентиляцию. Во время мероприятия надо несколько раз напомнить о важности правильного ношения масок.

"Трудно сказать, будет ли вспышка болезни после этого мероприятия, все зависит от того, сколько там было активных распространителей вируса и сколько рядом с ними было людей.

Возмущение родителей понятно, когда они видят подобные мероприятия, а сходить на утренник в детский сад с участием 20 человек не могут", – заметил профессор.

Он напомнил, что все должны учиться жить в новой реальности с вирусом.

"Если человек не поймет, чего он должен опасаться, почему мы надеемся на его ответственное поведение? Когда я иду в магазин, слышу ту же старую песню, не ходите с другими членами семьи, дезинфицируйте руки, соблюдайте дистанцию. Не действует. Надо повторять - правильно ли на вас надета маска. В торговых центрах многие люди неправильно надевают маски", – заметил профессор.

Инфектолог, профессор ВУ Арвидас Амброзайтис сказал, что трудно сказать, будут ли после такого мероприятия без масок новые вспышки. Но угроза есть, особенно в свете распространения "омикрона".

"Таких мероприятий не должно быть, люди должны быть в масках, еще лучше - в респираторах. Обязательно надо проверять "паспорта возможностей", документы, ведь в Литве немалое количество людей пользуется чужими "паспортами возможностей". Думаю, такие мероприятия - нехорошо. Трудно сказать, будет ли вспышка после такого большого концерта. Но количество случаев "омикрона" растет, он распространяется быстрее", – сказал Амброзайтис.

По его словам, "паспорт возможностей" должны давать только привитым и переболевшим, чтобы этот документ не выдавали тем, у кого есть антитела.

"На Западе требования жестче, чем в Литве. Видимо, нам надо перейти к более жестким требованиям. Выдавать документ тому, кто не болел, не привился, но у кого есть антитела - это риск. Это поблажки нежелающим прививаться. Это непринципиальная и опасная позиция", – считает Амброзайтис.

"Да, в ограничениях есть нелогичные моменты. Но в первую очередь надо заботиться о себе, защищать себя, а не смотреть, что делают другие. Власти всегда допускают ошибки. Но мы должны проявлять солидарность, максимально беречь себя", – призвал профессор.

С организаторами мероприятия Delfi связаться пока не удалось.