Февральский опрос: на верхушке рейтинга возможного премьера появился новый лидер

Лидером рейтинга остается оппозиционная Социал-демократическая партия Литвы. В январе за нее планировали голосовать 16,2%, а в феврале 14,9% участников опроса.

На втором месте - Союз отечества-Христианские демократы Литвы. И в январе и в феврале за них голосовали бы 10,7% участников опроса.

Третье место занимает Литовский союз крестьян и зеленых - 7,7% в феврале и – 7% в феврале.

Далее идет Движение либералов. За них в январе голосовали бы 5,8%, в феврале – 5,9% респондентов.

На пятом месте – оппозиционный демократический союз "Во имя Литвы" - 6,9% в январе и 5,6% в феврале.

Партия Ремигиюса Жемайтайтиса "Заря Немана" в январе получила бы 4,2%, а в феврале 4,5% голосов.

За ней идет Партия свободы. В январе за нее голосовали бы 4%, в феврале – 3,8% респондентов.

На последней строке рейтинга - Партия труда: 2,1% в январе и 3,2% в феврале.