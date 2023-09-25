Фермер предлагает горожанам переночевать на сене и неплохо на этом зарабатывает

"На недостаток денег жалуются лишь лентяи, которые ничего не делают", – сказала Гружаускене, которая в Биржайском районе прославилась своей оригинальностью.
В деревне Киркилай, на ул. Яжерелё, во дворе своей усадьбы она устроила кемпинг для отдыхающих Prie įgriuvėlės, и разными способами зарабатывает на туристах. К ней едут латыши, эстонцы, поляки, немцы, скандинавы и немало литовцев.
"Людям надоели обычные гостиницы. Им хочется чего-то нового", – сказала Она.
Она сдает в аренду туристам все, что есть рядом с ее домом.
"Можно ночевать в амбаре, на набитых сеном матрасах, а можно прямо на сене", – предлагает хозяйка.
Эта женщина могла бы смело ездить по литовским деревням и рассказывать местным жителям, "как заработать на глупых туристах".
Она удивлена тем, что туристов поражают самые элементарные вещи в деревне - куры, петухи, утки, коровы, козы, стога сена, вода из колодца и др.
"В больших городах выросло такое поколение, которое не знакомо с селом. Они не видели ни домашних животных, ни как мы еду готовим. Им все интересно, их все удивляет", – сказала Она и ее это радует.
Ей нравится принимать туристов и рассказывать им о жизни в деревне да еще и получать за это деньги.
"Это место, где вы можете весело провести время около озера, научиться ремеслам и попробовать разные блюда. Здесь учат вязать на граблях, ткать ковры на велосипедном колесе, стричь овец, очищать шерсть, прясть пряжу", – рекламируется Она в интернете.
Ночь она предлагает провести в кемпинге рядом со своим домом.
"Кроватей, как в обычных гостиницах, у меня нет. Таких мест для ночлега и без того много вокруг Биржай, у меня есть более интересные варианты", – рассказала Она.
Всех туристов встречает большая скульптура самой хозяйки усадьбы, которую она сделала из старой куклы, парика и свадебного платья.
"Кому-то эта скульптура больше напоминает чучело. Ничего, я не сержусь, можно и так подумать, она выполняет и эту функцию. Сосед думал, что я установила ее для отпугивания воров, всегда кажется, что во дворе кто-то есть. Один раз он сам подумал, что это я стою во дворе.
Такая у меня цель, чтобы все, кто приезжает, почувствовали, что их ждут. Я очень гостеприимная и хочу это показать", – сказала Она, которой нравится розовый цвет.
Поэтому она покрасила волосы в розовый и носит розовое платье.
"Люди устали от темных цветов, от траура. Хочется, чтобы было веселее, ярче, им нравится, что я всех встречаю нарядная. Увидят меня - и настроение поднимается", – сказала хозяйка.
Всем приезжим она предлагает не спешить, побыть дольше. Чтобы люди не замечали, как идет время - рассказывает свои истории. Например, о том, что установила рекорд Литвы, соткав самую длинную в Литве дорожку. Многие соседи удивляются, как Оне удается заработать на самых обыденных вещах. За это ее даже критикуют, но она не переживает.
"Я никогда не была, как все, я оригинальный человек. Такой была, такой и останусь", – рассказывает женщина.
Правда, она сказала, что не сама придумала предлагать ночлег на сене. Об этом просили сами приезжие.
"Стали говорить, что некоторые члены их семьи никогда не спали на сене. А ведь это так здорово. Появился спрос", – рассказала предприниматель.
У нее можно заказать две услуги, связанные с сеном. Желающие больше комфорта могут ночевать на матрасах, набитых сеном. Их она приносит в хозпостройку, раскладывает рядом, стелет постельное белье - там люди и спят.
Второй вариант более экстремальный – шалаш. Это такая конструкция из сена. Его делают из двух деревянных решеток для сушки сена, покрывают сеном. Он треугольной формы.
Хозяйка старается создать уют, поэтому она такой шалаш устроила своими руками и приспособила для ночлега. Изнутри покрыла сено прозрачным материалом, а с обеих сторон повесила занавески.
"Хочешь закрываешь, хочешь - открываешь. Очень удобно, защищает от дождя и ветра", – сказала Она.
Поскольку в наших климатических условиях спать на сене, лежащем на земле, не очень приятно, под сеном лежит матрас, есть и постельное белье.
Она предупреждает своих клиентов, что ночью к ним могут "заглянуть" непрошеные гости.
"Тут природа, условия естественные. А в природе всякое бывает. Не скрою, по двору иногда бегают большие крысы. Кошки их ловят, но не всех успевают переловить. Поэтому предупреждаю гостей - не бояться, если вдруг пробегут мимо такого шалаша", – сказала женщина.
Предупреждает она и о насекомых.
"Хочешь ощутить деревню – пожалуйста. В настоящей деревне не только комфорт. Здесь всякое бывает", – смеется Она.
За ночлег и завтрак или ужин она берет 10 евро с человека. Угощает кашей из зерна и овощей, которая напоминает суп.