Пока власти ищут новые возможности, руку помощи готовы протянуть фармацевты.

Председатель Литовской ассоциации аптек Кристина Неманюте-Гаге сказала, что аптеки открыты для всех предложений по борьбе с пандемией в Литве.

"Мы включились в процесс вакцинации, говорим о возможности тестирования, о способах доставки лекарств людям, находящимся в изоляции и т.д. Мы видим возможность выдачи "паспорта возможностей" в аптеках, конечно, для этого нужны решения в сфере ИТ, коррективы в e.sveikata, чтобы все фармацевты видели информацию, необходимую для выдачи этого документа. Мы готовы к совместной работе, чтобы найти выход из этой сложной для государства и людей ситуации", – сказала Неманюте-Гаге.

Ее слова Delfi подтвердили также представители таких сетей аптек, как Eurovaistinė, BENU.

Директор Eurovaistinė Аушра Рубе сказала, что такую услугу аптеки готовы предложить жителям бесплатно.

Сейчас "паспорт возможностей" можно получить, подключившись через систему gpasas или в Центре реестра.

Для получения "паспорта возможностей" в Центре реестра за другого человека необходимо получить доверенность, заверенную нотариусом. Жители таким порядком недовольны и поднимают вопрос, как получить этот документ пожилым людям, которые не пользуются интернетом или не могут приехать в Центр реестра.

После высказанной ассоциацией пенсионеров критики, председатель парламентского Комитета по вопросом социальных дел и труда Миндаугас Линге сообщил в фейсбуке, что уже сейчас расширяют круг мест, где жители смогут получить "паспорт возможностей".

Политик в фейсбуке сообщил, что аналогом паспорта может стать выписка о вакцинации, европейский цифровой сертификат, документ, подтверждающий факт болезни COVID–19 или отрицательный результат теста на ковид.

"Эти документы человеку, который не может подключиться к системе esveikatа, сможет выдать семейный врач", – писал он. Врачей такие планы рассердили. По их словам, к ним с такими просьбами обращаются ежедневно, а заявления политика их рассердили, поскольку этот никак не связано с медициной.

"Это дополнительная работа. Кроме того, нельзя людям сказать, что через неделю придут, тогда дадим, обычно им надо здесь и сейчас. Люди то к морю хотят поехать, то в кафе пойти", – сказала семейный врач замглавы Союза врачей Тома Кундроте.

Оказывается, с такими просьбами к врачам обращаются не только пенсионеры, недавно приходил и 40-летний мужчина, у которого нет подключения к системе e.sveikatа. Врач сказала, что это не медицинская услуга, и ее нельзя взваливать на врачей.

"Паспорт возможностей" дает возможность пойти в кафе, кино, магазин и т.д. Это работа врачей выдавать такие документы? Может, надо еще у них получать документ для покупки солнцезащитных очков? До такого абсурда дошли. Кто такой врач? Личный секретарь для каждого? Нам трудно, некогда выполнять нашу непосредственную работу" – сказала Кундроте.