Ежегодный налог на автомобили в Литве в среднем составит 138 евро, но это только начало

Правительство Литвы на заседании 24 ноября будет решать, одобрить ли новый проект налога на загрязнение окружающей среды моторными транспортными средствами. В нем предложено отказаться от налога на регистрацию, но предложено ввести ежегодный налог на автомобиль.

Сейчас платят налог на регистрацию автомобилей, который зависит от выбросов СО2. Этот налог составляет от 13,5 до 540 евро. Его платят только при регистрации авто. Ежегодно в бюджет поступает 30 млн. евро этого налога.

Министерство охраны окружающей среды предлагает отказаться от этого налога и ввести ежегодный налог на пользование автомобилями. Новый налог будут платить только владельцы транспортных средств классов M1 (до 8 пассажирских мест) и N1 (до 3,5 т груза).

Указано, что другие автомобили уже облагаются налогами, например, платят за виньетки и др. Кроме того, ежегодно на 10 г/км будет снижаться требование к выбросам СО2 (сначала 130 г/км, в 2024 г. - 120 г/км, в 2025 - 110 г/км). Это значит, что налог будут платить и водители автомобилей, которые относятся к группе более экологичных.

Согласно подсчетам, средний размер налога составит 138 евро (с 2023–2024 г. будет применяться льгота).

В новом проекте сказано, что изменится формула подсчета этого налога выбросы CO2 умножают на тариф налога на загрязнение и коэффициент налога на загрязнение. Например, за дизельный VW Golf 2007 г. с выбросами СО2 140 г/км при тарифе 1,1 и коэффициенте 2,3 (140*1,1*2,3) придется заплатить налог на регистрацию в размере 354,2 евро.

Ежегодный налог подсчитывается за счет показателя СО2 г/км умноженного на тариф налога на загрязнение и коэффициент индексации, установленные в приложении к документу, а также на количество дней, разрешенных для участия в движении, коэффициент индексации и разделив на количество дней налогового периода. В случае с тем же VW Golf это выглядело бы так: 140*0,28*2,3*365/365= 90,16 евро.

Важно заметить, что индексация тарифов начнется с 2024 года, поэтому в примере его и учитывали. В документе сказано, что индексация будет зависеть от показателя инфляции, представленного Департаментом статистики.

Согласно проекту, в год, когда новый закон вступит в силу, налог не будут платить владельцы 18% автомобилей, а владельцы тех, которые попадают в самую многочисленную группу (34%) - 131–160 г/км в среднем будут платить 82 евро в год. Владельцы авто с самыми большими выбросами СО2 - больше 251 г/км в 2023 году будут платить 326 евро в год.

Министерство отмечает, что 54% всех владельцев будут платить до 100 евро в год, а в группе авто с бензиновым двигателем таких будет 82%.

Согласно подсчетам, за счет этого налога в бюджет будет поступать 170 млн. евро в год.

Предполагают, что такие же поступления будут и после 2025 года, поскольку налог побудит людей обновить автопарк.

Полученные деньги будут использовать для развития мер "Фонда гармоничного движения". На деньги фонда планируют финансировать приобретение транспортных средств на альтернативном топливе.

Примеры

Toyota Yaris г.в. 2004, дизельное топливо, двигатель 1.4 л 55 кВт, CO2 113 г/км, плата за регистрацию: 0 евро, ежегодный налог: 0 евро.

Toyota Prius г.в. 2007, бензин/электричество, двигатель 1.5 л 57 кВт, CO2 104 г/км, плата за регистрацию: 0 евро, naudojimo mokestis: 0 евро.

VW Passat г.в. 2011, дизельное топливо, двигатель 1.6 л 77 кВт, CO2 116 г/км, плата за регистрацию: 0 евро, ежегодный налог: 0 евро.

Volvo S60 г.в 2011, дизельное топливо, 1.6 л 84 кВт, CO2 114 г/км, плата за регистрацию: 0 евро, ежегодный налог: 0 евро.

VW Golf г.в. 2007, дизельное топливо, 1.9 л 77 кВт, CO2 140 г/км, плата за регистрацию: 354 евро, ежегодный налог: 89 евро.

BMW 3 г.в. 2006, дизельное топливо, 2.0 л 120 кВт, CO2 153 г/км, плата за регистрацию: 387 евро, ежегодный налог: 97 евро.

BMW 5 г.в. 2013, дизельное топливо, 2.0 л 135 кВт, CO2 134 г/км, плата за регистрацию: 295 евро, ежегодный налог: 74 евро.

Сколько вам придется платить за автомобиль, можно посчитать по данным, указанным в таблице или воспользоваться калькулятором Министерства охраны окружающей среды: 130co2.lt.

Министерство охраны окружающей среды предлагает платить за те дни, в которые автомобиль участвовал в движении - сколько времени действовал техосмотр и обязательная страховка. Количество дней подсчитывает Regitra, а сам налог - Государственная налоговая инспекция.

Предлагается освободить от уплаты налога владельцев специальных автомобилей для инвалидов.

Кроме того, налог не будут платить те, кто пользуется привилегиями и иммунитетом в рамках международных законов.

Лица старше 64 лет будут платить 50% налога и после 2025 года, однако с 2026 г. возраст льготников увеличат до 65 лет.

Льготы для людей старшего возраста не будут действовать с 2030 года.

Лицам, которые ухаживают за инвалидами или получающими соцпомощь людьми, будут платить налог по льготному тарифу со 2028 года.

От уплаты налога не освобождаются и владельцы исторических автомобилей.

Цель нового налога - формирование в обществе привычек гармоничной мобильности.