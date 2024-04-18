Европейский суд по правам человека не принял жалобу Киркорова на Литву

"Большинство решило отклонить жалобу", – сказано в решении ЕСПЧ.
ЕСПЧ в своем решении указал, что Киркоров обжаловал решение Департамента миграции отказать ему во въезде в Литву. Исполнитель в жалобе указал, что Литва могла нарушить 10 статью Конвенции о защите прав человека и основных свобод (Каждый имеет право свободно выражать свое мнение. Это право включает свободу придерживаться своего мнения и свободу получать и распространять информацию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны публичных властей и независимо от государственных границ).
Киркоров указал, что своим запретом Литва подвергла цензуре его политические взгляды.
ЕСПЧ указал, что в соответствии с международным правом и международными договорами государства могут контролировать въезд иностранцев, их жизнь в стране и их депортацию.
"Конвенция о защите прав человека и основных свобод не гарантирует иностранцам право приезжать в какую-то страну и жить в ней", – обосновал свою позицию ЕСПЧ.
Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис сказал, что такое решение ЕСПЧ его не удивило.
"Не удивило, ЕСПЧ объявил то, что мы и без того знали. Мы систематически оцениваем всех деятелей, которых Россия пытается использовать для распространения своей внешней политики с целью оказания воздействия на жителей Литвы", – сказал он.
Напомним, что Департамент миграции в январе 2021 г. запретил Киркорову въезд в Литву.