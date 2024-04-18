Европейский суд по правам человека не принял жалобу Киркорова на Литву

ЕСПЧ в своем решении указал, что Киркоров обжаловал решение Департамента миграции отказать ему во въезде в Литву. Исполнитель в жалобе указал, что Литва могла нарушить 10 статью Конвенции о защите прав человека и основных свобод (Каждый имеет право свободно выражать свое мнение. Это право включает свободу придерживаться своего мнения и свободу получать и распространять информацию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны публичных властей и независимо от государственных границ).