Европа готовится к тяжелой зиме: один из сценариев – полное отключение российского газа

"Что касается энергетики, то я не настроен оптимистически в связи с тем, как принимаются решения во время этого кризиса. Почему? Потому что чаще принимаются национальные решения, а не решения на уровне всего ЕС", – сказал он на прошлой неделе на встрече с журналистами из Латвии и Литвы.

Заполнение хранилищ

Симсон рассказала, что ЕК на полную мощность работает в сфере энергетики с осени 2021 года.

"Мы уже тогда видели, что цены на энергию растут, конкуренция за грузы газа тоже. Тогда Россия начала манипулировать нашими рынками, оставила хранилища пустыми. Еще в 2021 году они сказали, что не будут поставлять газ через "Ямал". А с января поставки газа оказались под давлением, рассматривали другие каналы поставок. Мы думали, как вместе, солидарно с соседями решать эту проблему. Первые страны, лишившиеся газа из России были Польша и Финляндия.

С тех пор мы повысили готовность в борьбе с манипуляциями. Сначала назвали газохранилища объектами стратегической инфраструктуры и договорились, что их надо заполнить до начала отопительного сезона. Европа зимой использует на 40% больше газа, чем летом, многие страны-члены очень зависят от газа, они используют его для отопления.

Мы гарантировали заполнение газохранилищ на 95%. Это более высокий уровень, чем год назад. Единственное хранилище, в котором еще есть место - Инчукалнское (Латвия)", – рассказала еврокомиссар.

По данным Gas Infrastructure Europe, газохранилища в Европе на 13 ноября были заполнены на 95,61%. Больше всего газа в газохранилищах Бельгии и Германии – 100%, меньше всего – 59,97% – в Латвии.

Европарламентарий от Латвии Роберт Зиле сказал Delfi, что нынешней заполненности Инчукалнского газохранилища вполне достаточно.

"Мощность этого газохранилища намного больше потребностей. Спрос на газ в этом году снизился как в Латвии, так и в Литве и Эстонии. Поэтому, если мы заполним на 90% и т.п... Надо понимать, что газ стоит очень дорого. Мы не знаем, где его будем использовать, кто столько будет платить? Поэтому мы не запасаем дорогой ресурс, если компании будут это делать, они обанкротятся. Этой зимой заполненность газохранилища никаких проблем не вызовет. Проблема в цене", – сказал Зиле.

Политик прибавил, что Латвия российский газ не покупает, несмотря на то, что санкции в отношении российского газа не введены.

Robertas Zylė © Flickr

Симсон подчеркнула, что газохранилища - необходимый буфер на случай, если Россия отключит подачу газа.

"Часть газа мы получаем через Украину, через Турцию. Конечно, когда мы увидели, что Россия не соблюдает условия долгосрочных договоров, должны были обращаться к надежным международным партнерам. Газопроводами с Европой соединены Норвегия, Алжир, Азербайджан. Все они увеличили добычу, и с начала января до конца сентября мы получили 24 млрд. куб. м газа по газопроводам. Мы увеличили мощности наших терминалов СПГ, так получили еще 28,5 млрд. куб. м. Большая часть этого газа была доставлена из США.

Цены представляют проблему во всей Европе как для жителей, так и для бизнеса. Мы представили так называемые "инструменты" правительствам, указали, какую помощь они могут оказывать. Т.е. какие налоги и другие сборы могут уменьшить. Прошлой зимой все страны пользовались каким-либо из инструментов.

Кроме того, если мы сумеем диверсифицировать поставки, заполнить свои хранилища, тогда влияние на рынок будет меньше. От этого будет зависеть, какой рынок у нас будет "покупателя" или "продавца". Мы договорились уменьшить наши расходы на 15%. В сентябре 27 странам ЕС удалось это сделать. У меня нет последних данных, но, я надеюсь, что в октябре удалось достигнуть цели.

Конечно, высокие цены на газ влияют на цену на электричество. Мы предложили сделать так, чтобы крупнейшие потребители электричества в часы пик снижали потребление на 5%.

Я также надеюсь, что министры энергетики, которые в ноябре встретятся в 10-й раз в этом году, одобрят наше предложение о совместной закупке газа. Что они предоставят мандат на установку максимальной цены на виртуальной платформе TTF. А также – поддержат меры солидарности, поскольку если российский газ вообще перестанут поставлять, тогда страны должны будут помочь друг другу.

Не у всех стран есть подземные газохранилища, они должны защитить своих потребителей (домашние хозяйства). Мы еще предлагаем, чтобы под защитой находились электростанции, работающие на газе, чтобы они получали газ. Об этом еще говорят с министрами", – сказала Симсон.

По ее словам, если Россия прекратит подачу газа Европе, то у нее нет альтернативных каналов транспортировки.

"Они хотят перебросить поставки газа в Китай, но мы видим, что сейчас они просто жгут газ. Я думаю, это преступление на фоне борьбы с глобальным потеплением. Кроме того, так они теряют доходы. Мы должны подчеркнуть, что в перспективе не будем покупать газ у России", – сказала еврокомиссар.

Собеседница рассказала, что в сентябре в рамках формата G20 она встречалась с представителями Японии.

"Они сказали, что планируют активировать 10 своих реакторов, а это даст большое количество газа остальному миру. Япония была одной из стран, которые освободили часть своих долгосрочных договоров, чтобы Европа уже весной могла направить часть грузов газа к себе. Подобное понимание проявила и Южная Корея.

Мы также договорились с несколькими добывающими газ странами, например, Израилем и Египтом, чтобы они увеличили добычу. Тогда через газопровод в Египте газ можно подавать в оборудование на побережье Средиземного моря. У нас есть партнеры во всем мире, они готовы нам помочь, они это делают. До сих пор мы сумели заменить перекрытый российский газ альтернативами", – сказала Delfi Симсон.

Хотелось бы больше

Европарламентарий Андрюс Кубилюс заметил, что вводимые ЕС санкции и снижение зависимости от российского газа подействует на экономику России.

"Решение о снижении зависимости от российской нефти и газа было принято очень рано. Сейчас ЕС намного меньше зависит от России. До войны около 40% газа поступало из России, сейчас всего 7%. Это действует на обе стороны. Я не знаю, что придумал Путин – мы вводим ограничения на импорт, он со своей стороны делает то же, снижает поставки в Европу. В целом это неплохо. Да, эта зима будет вызовом, но сейчас ситуация достаточно нормальная.

Европейские хранилища полные, цены на газ начали снижаться. В море в очереди стоит много терминалов СПГ и ждут, когда смогут удовлетворить потребности Европы. Санкции действуют. Конечно, мы не можем надеяться, что они в скором времени остановят войну. Но введенные ранее санкции болезненнее сказываются на экономике России", – сказал он.

Между тем Ауштрявичюс напомнил, что и раньше были некоторые попытки решать энергетические вопросы на уровне всего ЕС, но он подчеркнул, что пока решений не видит.

"Пока нет. Ведь у нас кризис, а решений нет. Это потому, что у разных стран, разные мощности. Включая финансовые, как Германия, которая выделила 200 млрд. евро. Они могут брать дешевые кредиты на международных рынках, у них достаточно денег. А мы – Литва и Латвия – находимся в ином положении. Особенно сейчас, мы платим на рынке намного больше, несмотря на то, что находимся в той же еврозоне. Португалия и Испания также решают вопросы самостоятельно. Один испанский коллега сказал, что у них потребление выросло. Государство выплачивает субсидии, поэтому потребители не экономят", – сказал он.

Ауштрявичюс заметил, что "не видит огонька" в глазах председателя Европейской комиссии Урсулы фон Ляйен, когда она говорит об энергетике.

"Она повторяет те же предложения, которые мы слышали. Когда был кризис COVID, связанный с ним экономический кризис, были решения на уровне ЕС. А сейчас возвращаемся к национальным решениям. Это особенно важно для нашего региона, мы очень уязвимы в плане энергоресурсов, – сказал он. – Урсула фон Ляйен также говорит, что есть три главных пункта.

Первое, обеспечить уровень цен. Второе, обеспечить поставки. Третье, обуздать спрос, снизить его. Но взгляните на рынок газа – решение ли это покупать вместе 15%? Неужели мы должны этому радоваться и аплодировать, улыбаться? Нет, это катастрофа. У ЕК нет мощности, ведь некоторые страны не готовы идти вперед. У них есть другие важные вопросы. Пока больше хороших новостей я не слышал. Да, наверное, будет какое-то соглашение. Но я сомневаюсь, что оно будет достаточно амбициозным и эффективным, чтобы изменить ситуацию в секторе энергетики".