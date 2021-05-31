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Соглашения по "зеленому" сертификату Евросоюза должны быть утверждены до конца июня, заявил ответственный за внутренний рынок Евросоюза еврокомиссар Тьерри Бретон.
Skiepų pasas
Skiepų pasas
© Imago / Scanpix

Он также заверил, что, по соглашениям ЕК с производителями, темпы поставки вакцины и далее будут ускоряться для того, чтобы к середине лета привить 70% населения.

"Мы верим, что это будет до конца июня, и "зеленый" сертификат начнет действовать, мы хотим быть готовыми к начинающемуся летнему сезону", – заявил Т. Бретон на пресс-конференции в Вильнюсе после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

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Он убежден, что сертификат, свидетельствующий о том, что лицо привилось или переболело, либо обладает отрицательным тестом на COVID-19, позволит европейцам путешествовать свободнее, снизить риски при путешествиях и будет способствовать борьбе с распространением вируса.

На минувшей неделе Европарламент и государства ЕС достигли соглашения, которое позволит всем людям, проживающим в 27-ми странах ЕС, получать цифровое удостоверение о здоровье, так называемый "зеленый" сертификат, доказывающий, что они привиты, имеют отрицательный тест или переболели коронавирусом. Это соглашение еще должен утвердить Европарламент, его пленарная сессия запланирована на 7-10 июня в Страсбурге.

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