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Одни из самых зрелищных природных явлений происходят каждый день, однако нам не всегда удается их увидеть. Литовцы поделились фотографиями восходящего и заходящего солнца - волшебное зрелище.
Saulėlydis Klaipėdoje
Saulėlydis Klaipėdoje
© Karolio Tikniaus nuotr.

Многие, наверное, согласятся, что рассветы и закаты относятся к числу самых красивых явлений природы, и встречаются чаще всего. У нас есть возможность видеть их каждый день.

Наверное, каждый литовец хотя бы раз провожал солнце на Палангском мосту. Его уход в море выглядит немного мистически.

Посмотрите, какие необыкновенные рассветы и закаты зафиксировали литовцы по всей стране.

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