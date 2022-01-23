Многие, наверное, согласятся, что рассветы и закаты относятся к числу самых красивых явлений природы, и встречаются чаще всего. У нас есть возможность видеть их каждый день.

Наверное, каждый литовец хотя бы раз провожал солнце на Палангском мосту. Его уход в море выглядит немного мистически.

Посмотрите, какие необыкновенные рассветы и закаты зафиксировали литовцы по всей стране.