Эти данные удивят многих: какая часть литовского общества заблуждается в причинах войны в Украине

Таковы данные опроса YouGov. Опрос был проведен при сотрудничестве с Европейский институтом во Флоренции. В исследовании рассмаытривали результаты опросов в 16 странах ЕС и Великобритании. Данные были собраны 1-25 апреля.

Жителей спрашивали: "из того, что вы слышали или читали, как вы думаете, кто в ответе за сложившуюся сейчас ситуацию в Украине?" Варианты – Россия/ скорее Россия чем НАТО, не знаю, НАТО и Россия в равной мере, только НАТО/ скорее НАТО чем Россия.

Yougov apklausa © Asmeninis albumas

В таких странах, как Болгария и Греция большая часть населения считает, что за происходящее в ответе скорее НАТО чем Россия.

В Литве 66% считают, что в ответе Россия, а 10% придерживаются иного мнения. Еще 11% ответили, что обе стороны в ответе в равной мере, а 12% не знали, что ответить.

По ответам Литва ближе к Герамнии, Франции и Испании.

В Скандинавских странах, Финляндии, Швеции то, что в этом виновата Россия, понимают 85% и 80% респондентов, вину НАТО видят соответственно 5 и 6% участников опроса. То же самое наблюдается в Великобритании, Дании и Польше.

Жителей спрашивали, какой позиции в отношениях с Россией следует придерживаться – больше инвестировать в оборону и безопасность или в торговые отношения, в дипломатию с Россией.

Yougov apklausa © Asmeninis albumas

В Польше (69%), Финляндии (64%), Литве (63%) и Швеции (60%) больше всего людей высказываются за инвестиции в оборону. В Литве 19% высказались за инвестиции в торговлю и дипломатию. 7% не ответили на вопрос, а 11% ответили не знаю.,

За дипломатию и торговлю выступило немало болгар (57%), греков (55%), словаков (49%), венгров (37%).

Жители Европы благоприятно оценили и гуманитарную помощь Украине, беженцам. Тут проценты Литвы высокие.

Yougov apklausa © Asmeninis albumas

Консерватор Аудронюс Ажубалис в передаче "Тема на Delfi" сказал, что опрос показал мировоззрение людей.

"Вот и ответ - что-то не так с нашей системой образования. Реформы – реформами, но надо смотреть, чему учат", – сказал Ажубалис.

Вопрос обучения в школах нацменьшинств возник и в обсуждении того, почему часть жителей Литвы идут на кладбища 9, а не 8 мая.

"Осмелюсь предположить, что этому их учили и учат. Я убежден, и сегодня в Литве есть три параллельные системы обучения. Это нацменьшинств и в литовских школах. Насколько Министерство образования контролирует процесс? Сколько усилий мы прилагаем для того, чтобы как в Эстонии и Латвии, и во всем цивилизованном мире предметы преподавались на государственном языке? В Латвии в этом году должны перейти на 100% преподавание на государственном, примерно также и эстонцы. Мы 4-5 лет назад пытались предложить, чтобы 60% предметов преподавали на государственном языке. Подмяли шум", – напомнил Ажубалис.

По его словам, если пообщаться с выпускниками школ нацменьшинств, можно услышать интересные вещи.

"Я лично с этим столкнулся. Значит, что-то не так. Видимо, на уроках истории, географии, литературы процессы не те. Мы помним, что совсем недавно учителя школ нацменьшинств ездили на организуемые Путиным Всемирные съезды учителей, получали награды, а, приехав, распространяли пропаганду. Некоторых уволили, некоторые работают", – сказал Ажубалис.

О проблемах в образовании нацменьшинств говорил и депутат от либералов Раймундас Лопата.

"Ситуация ненормальная, например, в русскоязычных школах учебники из Москвы. Представьте, мы сейчас преподносим украинцам такой "десерт", – сказла он.

И это не единственный фактор, почему в Литве такие результаты опросов.

"Не надо забывать, сколько граждан Литвы получает пенсии из Москвы. Это еще один сегмент", – сказал Лопата, заметив, что этот процент не трагический.

"Но когда мы живем в пузыре, видим сколько жертвуют наши граждане, например, всем неправительственным организациям, которые помогают Украине, это миллионы, десятки миллионов пожертвований. И сейчас, когда видишь, что у нас процент не такой, как в Финляндии, лидирующей в опросе, это удивляет. Но, вернемся к реальности, она такая, какая есть. И де-факто на самом деле это недостаток нашей политики в системе образования", – сказал Лопата.

Профессор Института международных отношений и политических наук ВУ Томас Янелюнас, сказал, что на позицию жителей влияет то, какую информацию они потребляют.

"Наша информационная грамотность и понимание, точно не западные и не всегда скандинавские, на что мы хотели бы равняться", – сказал он, заметив, что, несмотря на это, жители Литвы жертвуют Украине большие деньги и активно помогают беженцам.

Он заметил, что опрос показывает, что большое количество жителей Литвы одобрили бы операцию НАТО в Украине - 51%.

По словам Янелюнаса, отношение к Украине у нас неоднозначное.

"С одной стороны категоричное, связанное с желанием решительных решений. С другой, мы все же некоторые вещи оцениваем не так, как скандинавы. Надо признать, что это связано с нашими привычками, использованием информации, эти привычки не всегда идеальны", – сказла профессор.