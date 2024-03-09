ЕСПЧ взялся за третье дело против Литвы в связи с тюрьмой ЦРУ

Представитель правительства в международном суде сообщает, что Литве передано ходатайство гражданина Саудовской Аравии Абда аль-Рахима Хусейна Мухаммада аль-Нашири, в котором заявитель жалуется на пытки и ограничения свободы, частной и семейной жизни в ходе специальной программы арестов и допросов ЦРУ США в рамках борьбы с терроризмом. Гражданин Саудовской Аравии утверждает, что его пытали в тюрьме ЦРУ в Литве, он жалуется на нарушение гарантий Конвенции о защите прав человека и основных свобод из-за грозящей ему смертной казни.
Заявитель также утверждает, что Литва не провела эффективного расследования его жалоб относительно обращения с ним в секретной программе ЦРУ.
Согласно делу, Абд аль-Рахим Хусейн Мухаммад аль-Нашири был схвачен в октябре 2002 года в Дубае и с тех пор содержался в различных секретных местах содержания под стражей ЦРУ. США считали его одной из ключевых фигур террористической организации "Аль-Каида", которая способствовала взрывам посольств в Восточной Африке в 1998 году, а также атаке террористов-смертников в Йемене в 2000 году против эсминца ВМС США USS Cole и нападение при аналогичных обстоятельствах на французский танкер в Аденском заливе в 2002 году.
Абд аль-Рахим Хусейн Мухаммад аль-Нашири считался одним из "высокоценных задержанных", к которым применялись усиленные методы допроса.
В своем ходатайстве заявитель утверждает, что его перевели в Литву в октябре 2005 г., где он содержался до 25 марта 2006 г., когда секретная тюрьма ЦРУ в Литве была закрыта.
Заявитель в настоящее время содержится под стражей на управляемой США военно-морской базе Гуантанамо на Кубе. В настоящее время дело находится на рассмотрении Военной комиссии Гуантанамо, где заявителю грозит смертная казнь по обвинению в его причастности к вышеупомянутым атакам на американский военный корабль и французский гражданский танкер.
В ЕСПЧ Литва проиграла два дела в отношении лиц, заключенных в тюрьму ЦРУ, которая якобы действовала в стране
В январе этого года ЕСПЧ постановил, что незаконное содержание под стражей гражданина Саудовской Аравии Мустафы аль-Хавсави в тюрьме ЦРУ в Литве нарушает Европейскую конвенцию по правам человека. Суд решил, что Литва должна возместить заявителю 100 тыс. евро морального вреда и возместить неправительственной организации REDRESS, которая представляла его интересы, 30 тыс. евро судебных издержек.
Литва проиграла еще одно подобное дело в ЕСПЧ и в 2018 году. Тогда суд постановил, что гражданин Саудовской Аравии Абу Зубайда незаконно содержался в тюрьме ЦРУ в Литве.
В 2009 году парламентский Комитет по национальной безопасности и обороне после проведения парламентского расследования заявил, что им не установлено, что лица, подозреваемые в терроризме, были задержаны ЦРУ и доставлены в Литву.
Литовские официальные лица отрицают существование тюрьмы ЦРУ в Антавиляй недалеко от Вильнюса. Представители Правительства в Страсбургском суде утверждали, что в здании в Антавиляй должен был работать центр разведывательной поддержки и что на самолетах, вызвавших подозрения, в Литву доставлялись не люди, а оборудование связи.