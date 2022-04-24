ESO объясняет жителям: выбирая поставщика электроэнергии, не надо менять счетчик

"Никакую инфраструктуру жителям менять не надо. Неважно, какого поставщика выберут жители, электричество будет поступать по тем же проводам и линиям. О сети заботится распределитель электроэнергии. Электроэнергия – отдельный товар, а кабели ESO – как "канал", по которому он поступает к потребителю. По этим кабелям может идти электричество разных поставщиков", – сказал он.

По словам Калмантаса, выбирая поставщика, не надо менять ни инсталляцию, ни счетчик. Кроме того, не надо никого впускать в свою квартиру, в подъезд, в дом. Потребитель покупает только услугу, которую поставляют конкуренты-поставщики.

Электричество поступает от всех поставщиков по тем же каналам, главное для клиента - условия, о которых он договорился с независимым поставщиком.

Каждый потребитель, независимо от того, где он живет – в собственном доме или в квартире многоквартирного дома – самостоятельно выбирает поставщика. Каждый житель многоквартирного дома может выбирать того поставщика, который ему больше нравится, ничего согласовывать с соседями не надо. Это ответственность только владельца квартиры.

Может быть и так, что у всех жильцов одной лестничной площадки, будут разные поставщики электричества.

Клиентам не придется менять и счетчик - он останется тот же, поскольку он является собственностью оператора – ESO.