Еще один позор: на какой стадии находится реконструкция дороги Вильнюс-Тракай

 
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ФОТО: DELFI / Kiril Čachovskij

Семь лет назад Литовская дирекция автомобильных дорог, Вильнюсский муниципалитет и муниципалитет Тракайского района подписали трехсторонний договор и обязались реконструировать отдельные отрезки магистральных дорог государственного значения A16 Вильнюс–Пренай–Мариямполе, A4 Вильнюс–Варена–Гродно и улиц, которые являются продолжением этих дорог. Однако до сих пор никакого прогресса не наблюдается, даже не готов технический проект реконструкции, пишет портал madeinvilnius.lt.

Специалисты говорят, что проект должны были осуществить в два этапа: первый - подготовка документов по планированию территории и перенятие земли для государственных нужд, второй - подготовка технического проекта и строительство.

"Вильнюсский муниципалитет подготовил и утвердил специальный план участка дороги A16 от перекрестка с ул. Гунклишкю до перекрестка с проспектом Саванорю и проводит процедуру перенятия необходимых участков", – сказал пресс-секретарь Вильнюсского муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.

По его словам, о реализации второго этапа пока ничего не известно. Также не согласован график проведения работ второго этапа.

Напомним, что в ходе осуществления этого проекта, участок дороги от Вильнюса до Тракай будет расширен с 2 до 4 полос с разделительной полосой. Также планируется оборудовать связные дороги, пешеходные и велосипедные дорожки.

Поскольку движение на дороге Вильнюс-Тракай очень интенсивное, расширение дороги улучшило бы условия движения и безопасность.

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