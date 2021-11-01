Эту информацию Delfi подтвердила пресс-секретарь ГКП Утенского округа.

"29 октября, в 22.40 ч. был остановлен нетрезвый водитель", – сказала Аста Шуминене, не назвав имя и фамилию нарушителя.

Сообщалось, что мужчина управлял автомобилем Suzuki. В его организме было 1,67 промилле.

Об этом происшествии в социальной сети сообщил и сам Стонкус.

"Привет, близким ситуация уже известна, сейчас хочу, чтобы узнали и вы от меня самого.

В выходные я сделал такое, чего и не думал, что когда-либо сделаю – сел за руль пьяным, когда был в усадьбе у друзей. Не важны никакие смягчающие вину обстоятельства, поскольку я сам всегда открыто осуждал людей, которые так поступают, я был уверен, что со мной такого не будет. Ошибся.

Я понимаю, что своими действиями я не только подставил под угрозу ни в чем не повинных людей, но и разрушил имидж хорошего отца и мужа в глазах моей семьи.

Приму все наказание, которое полагается за такое нарушение.

Приношу извинения тем, кто уважал меня и верил в меня. Я вас разочаровал", – писал в фейсбуке Стонкус.