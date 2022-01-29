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За минувшие сутки в Литве было выявлено 11 666 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 12 человек, один из них – из возрастной группы 10-19 лет, сообщил в субботу Департамент статистики.
Еще один антирекорд в Литве: 11 666 новых случаев коронавируса и 12 смертей
© DELFI / Andrius Ufartas

Это максимальное количество новых случаев за сутки за все время пандемии.

4 скончавшихся были привиты.

За минувшие сутки 672 человекa были привиты первой дозой вакцины, привиты - 8257 человек.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 1200 человек, из них 99 – в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 29 300 молекулярных (ПЦР) и 4000 антигенных теста на коронавирус.

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За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей продолжал расти и составил 3548,8 случая.

Доля положительных тестов за последние семь дней составила 38,7%, этот показатель также вырос за сутки.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболело 663 800 человек, от этой болезни умерло больше 7800 человек.

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