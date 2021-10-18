Все остальные 58 муниципалитетов уже окрасились в черный цвет.
В красной зоне пока находятся Паневежский и Игналинский районы. В Паневежском районе на 100 000 жителей за 14 дней приходится 369 случаев, а в Игналинском – 410.
Хуже всего дела по-прежнему обстоят в Клайпеде, где на 100 000 жителей приходится 2142 случая.
В среднем по Литве показатель заболеваемости составляет 1129 случаев на 100 000 жителей за последние 14 дней, доля положительных тестов составляет 12,2% за 7 дней.
Предполагается, что иммунитет есть у 70,2% общества.
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