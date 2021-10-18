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Эпидемиологическая карта Литвы по-прежнему чернеет. По данным Департамента статистики за 18 октября, в Литве осталось всего два "красных" муниципалитета.
Spalio 18 dienos sergamumo duomenys.
Spalio 18 dienos sergamumo duomenys.
© Statistikos departamento nuotr.

Все остальные 58 муниципалитетов уже окрасились в черный цвет.

В красной зоне пока находятся Паневежский и Игналинский районы. В Паневежском районе на 100 000 жителей за 14 дней приходится 369 случаев, а в Игналинском – 410.

Хуже всего дела по-прежнему обстоят в Клайпеде, где на 100 000 жителей приходится 2142 случая.

В среднем по Литве показатель заболеваемости составляет 1129 случаев на 100 000 жителей за последние 14 дней, доля положительных тестов составляет 12,2% за 7 дней.

Предполагается, что иммунитет есть у 70,2% общества.

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